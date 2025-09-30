martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 14:32

Mauricio Macri visitó a Javier Milei en Olivos para "decirle la verdad"

El jefe de Pro estuvo con Javir Milei en la quinta presidencial el fin de semana. Del reencuentro también participó Guillermo Francos.

Por Agencia DIB
Mauricio Macri de recorrida.
El presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump. (Embajada EEUU)

Trump da una nueva señal de respaldo a Milei: lo recibe en Washington
La base naval de Mar del Plata.

Milei autorizó por decreto el ingreso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Mar del Plata, Bahía Blanca y Ushuaia

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió este martes Macri en su cuenta de X.

Según trascendió, Milei le había escrito el miércoles último a Macri para agradecerle sus palabras de la semana pasada, cuando dijo que no quiere que le vaya mal al Gobierno. Fue el primer contacto entre ambos después de meses de diálogo interrumpido y tras un gesto del líder del Pro, que había dicho que estaba a “disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”.

La relación tuvo varias idas y vueltas. Y si bien en la mayoría de los momentos el Pro acompañó a la gestión libertaria, algunos cortocircuitos hicieron que Macri tomara cierta distancia. De hecho, con cautela, marcó en más de un a oportunidad sus diferencias con Karina Milei y Santiago Caputo, parte del denominado “triángulo de hierro”.

La relación según Javier Milei

Este martes, en una entrevista en A24, Milei hizo foco en la relación entre La Libertad Avanza y el Pro, que fueron aliados en el balotaje electoral de 2023, pero luego tuvieron cortocircuitos. En ese marco, abordó el estado actual de su relación con Macri y los gobernadores ajenos a su espacio político.

“Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos (con el respaldo contundente de Trump), en ese momento, cuando todo era algarabía y si vos querés te subís al pony, yo le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas”, destacó el jefe de Estado.

A partir de ese intercambio, el mandatario describió un proceso de reconstrucción del vínculo: “Nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo, estamos trabajando en recomponerlo. La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien. Es cierto que durante casi un año no estuvimos hablando, pero bueno, pero no es algo que no se pueda recomponer”. (DIB)

