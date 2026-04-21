Murió Luis Puenzo, el director que hace 40 años dio a la Argentina su primer Oscar

La gran noche de Luis Puenzo, con el Oscar en mano. A su lado, la protagonista de "La historial oficial", Norma Aleandro, y el presidente de la Motion Picture Association, Jack Valenti.

A los 80 años, este martes murió Luis Puenzo , el director que llevó por primera vez al Oscar a una película argentina, “La historia oficial”, a muy pocos días de cumplirse las cuatro décadas de aquel hecho trascendental para el cine nacional.

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Puenzo, nacido el 19 de febrero de 1946 en el barrio porteño de Floresta, hacía varios años que estaba retirado de la actividad artística y profesional como publicista. Sin embargo su nombre estará por siempre ligado a aquella ceremonia de la noche del 24 de marzo de 1986 -en realidad, la madrugada del 25 en nuestro país-, la noche de su consagración.

No la tenía fácil “La historia oficial” . En la competencia por la estatuillas a la Mejor Película en lengua no inglesa se enfrentaba a grandes rivales: la comedia francesa “Tres solteros y un biberón” ; el filme del húngaro István Szabó, “Coronel Redl”; “Amarga cosecha” , de la directora alemana occidental Agnieszka Holland; y la candidata para muchos “Papá está en viaje de negocios” , de Emir Kusturica, que entonces representaba a Yugoslavia y venía de llevarse la Palma de Oro en Cannes.

De todos modos, la película de Luis Puenzo también se vislumbraba ganadora por varios factores. A cuatro meses de la condena a los integrantes de la última dictadura militar, imposible no conmoverse con el argumento del filme: los secuestros, los desaparecidos, el robo de bebés, el rol de las Abuelas de Plaza de Mayo. Norma Aleandro, su protagonista, había sido elegida Mejor Actriz en Cannes. Y finalmente, la ceremonia del Oscar se estaba llevando a cabo exactamente a los diez años del golpe militar.

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Noche de gloria en Hollywood

La entrega número 58 de los premios Oscar en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles tuvo tres anfitriones; Alan Alda, Jane Fonda y Robin Williams. Éste último fue el que dio paso a la distinción a la Mejor Película Extranjera, y lo hizo muy a su estilo:

"Películas extranjeras... donde la gente lee más en la pantalla de lo que ha leído en toda su vida… Pero también son películas que nos permiten ver el mundo a través de otros ojos. Para presentar este premio, recibamos a la gran actriz argentina Norma Aleandro y al presidente de la Motion Picture Association, Jack Valenti".

Después de leer las películas candidatas, y del mítico “...and the winner is…”, Norma Aleandro abrió el sobre y no pudo contener la emoción: "¡God bless you! ‘The Official Story!’", exclamó.

De inmediato, un tímido Luis Puenzo subió al escenario. Todavía conmovido, expresó brevemente:

"Mientras estoy aquí aceptando este honor, no puedo olvidar que en otro 24 de marzo, hace diez años como el día de hoy, sufrimos el último golpe militar en mi país. Nunca olvidaremos esta pesadilla, pero estamos empezando ahora a dar comienzo a nuestros nuevos sueños. Gracias".

Al día siguiente del Oscar, Norma Aleandro contó que como ni ella, ni Aída Bortnik ni Puenzo eran conocidos en Hollywood, el chofer del auto que los llevó al teatro los dejó un par de cuadras antes porque el tráfico estaba parado y sólo dejaban pasar a los vehículos “de las estrellas”. Los tres tuvieron que caminar 200 metros entre la multitud de curiosos, pero bien que valió el esfuerzo.

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Los que hicieron “La historia oficial”

Además de Puenzo, la película contó con el guion de Aída Bortnik -que luego sería miembro de la Academia de Hollywood-, y un elenco brillante: Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana, Chela Ruiz y Analía Castro, como Gaby, la niña que había sido robada por los militares.

Puenzo, antes y después del Oscar

Puenzo en el Incaa rs Entre 2019 y 2022, Puenzo fue presidente del INCAA. NA

Antes de “La historia oficial”, Puenzo sólo había dirigido una película: “Luces de mis zapatos” (1973), una para chicos protagonizada por Pipo Pescador.

Y después del Oscar, apenas firmó tres: “Gringo Viejo” (“Old Gringo”, 1989), cuando fue convocado por Hollywood, y que contó como dos leyendas, Jane Fonda y Gregory Peck. Tres años después estuvo al frente de otra producción internacional, “La Peste” (“The Plague”, 1992), basada en la famosa obra de Albert Camus. Aunque la novela original transcurre en Argelia, Puenzo trasladó la acción a una Buenos Aires atemporal y sombría que sufre una epidemia. Contó con un elenco estelar: William Hurt, Robert Duvall y Sandrine Bonnaire.

Recién en 2004, volvió a filmar la que sería su última película, “La Puta y la Ballena” (2004), ambientada en la Patagonia, con Aitana Sánchez-Gijón, Leonardo Sbaraglia y Miguel Ángel Solá. como sus protagonistas.

Quince años después, Puenzo volvió a tener contacto con el cine, cuando entre 2019 y 2022 presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). De todos modos, su figura siempre estará ligada al primer Oscar que recibió una película argentina.

Fuente: Agencia DIB