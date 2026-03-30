lunes 30 de marzo de 2026
30 de marzo de 2026 - 18:17

Murió la jueza María del Carmen Roqueta, de extensa trayectoria en derechos humanos

Como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires logró que se reconociera oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

Por Agencia DIB
La jueza María del Carmen Roqueta, una figura sobresaliente de la lucha por los derechos humanos desde el Poder Judicial.&nbsp;

La jueza María del Carmen Roqueta, una figura sobresaliente de la lucha por los derechos humanos desde el Poder Judicial. 

Este lunes se conoció una triste noticia: murió la jueza María del Carmen Roqueta a los 72 años. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al plan de apropiación de bebés.

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La exmagistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos, la del dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) enseñaba en la Maestría en Comunicación y DDHH.

Fuente: Agencia DIB

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