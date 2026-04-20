lunes 20 de abril de 2026
20 de abril de 2026 - 09:42

Mercado inmobiliario: marzo volvió a mostrar crecimiento en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo a los datos relevados por el Colegio de Escribanos bonaerense, el aumento en las operaciones fue intermensual e interanual.

Por Agencia DIB
El crédito hipotecario, una vía posible a la casa propia.
El crédito hipotecario, una vía posible a la casa propia.

De acuerdo al relevamiento que realiza el Colegio de Escribanos bonaerense, durante marzo, se registraron 11.116 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, resultando el mejor marzo desde 2018.

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La cifra representó un incremento del 8% interanual respecto a las 10.317 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025. En la comparación intermensual, se observó un aumento del 45% frente a febrero, cuando se habían contabilizado 7.655 escrituras.

En cuanto a las hipotecas, durante marzo se firmaron 1.509 actos, lo que implicó una baja interanual del 10% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con febrero, en tanto, se verificó una suba del 44%.

“Es importante resaltar que para que la tendencia se consolide hacia el alza es fundamental incentivar el mercado del crédito hipotecario”. “Es importante resaltar que para que la tendencia se consolide hacia el alza es fundamental incentivar el mercado del crédito hipotecario”.

Tendencia anual no consolidada

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, analizó los datos del tercer mes del año y, con prudencia, manifestó: “Los números de este primer trimestre son positivos, pero el comportamiento del mercado en los distintos meses no permite visualizar aún cuál será la tendencia anual”.

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Además, Longhi agregó: “Es importante resaltar que para que la tendencia se consolide hacia el alza es fundamental incentivar el mercado del crédito hipotecario”.

Fuente: Agencia DIB

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