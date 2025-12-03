Marcha atrás: el Refugio de Animales de General Madariaga no va a cerrar

El Refugio de Animales de General Madariaga se salvó de la "motosierra" municipal. El Mensajero de la Costa

A comienzos de noviembre la noticia había conmovido a las almas sensibles de General Madariaga. Como parte de un plan de ajuste, se confirmaba la suspensión temporaria del Refugio Municipal de Animales. Así lo expresaba la comuna con el objetivo de “poder seguir manteniendo la prestación de los servicios más esenciales”.

En los últimos días, el casi centenar de animales que habitan en el Refugio tienen una esperanza. Un acuerdo entre la Municipalidad y la ong Provida permitirá que el lugar siga en funcionamiento. La comuna le cede la gestión del predio a la ong. El Municipio se compromete a cubrir el consumo eléctrico total del lugar, a abonar la mensualidad de una persona (que será elegida por Provida) y a colaborar con otros gastos de mantenimiento, informó El Mensajero de la Costa.

Todos por el Refugio La noticia del posible cierre había generado una importante movilización vecinal. Hasta el momento, más de 40 animales ya han sido apadrinados por familias que se comprometieron a cubrir el costo de su alimento.

Los interesados en sumarse a esta modalidad de apadrinamiento o en adoptar pueden acercarse al predio, donde serán atendidos por personal del lugar o por voluntarios de Provida.

Actualmente, en el predio conviven 99 animales que fueron cuidados, alimentados y socializados gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y Provida. Desde ahora, todos ellos necesitan con urgencia una familia que los adopte. Quienes estén interesados pueden acercarse de lunes a sábados al refugio o contactarse vía WhatsApp al 2254-620491.

