miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025 - 17:20

Marcha atrás: el Refugio de Animales de General Madariaga no va a cerrar

El municipio de General Madariaga firmó un acuerdo con la ONG Provida, la que se hará cargo del funcionamiento. Los vecinos se habían solidarizado "apadrinando" a la mitad de los 99 animales del refugio.

Por Agencia DIB
El Refugio de Animales de General Madariaga se salvó de la motosierra municipal.

El Refugio de Animales de General Madariaga se salvó de la "motosierra" municipal.

El Mensajero de la Costa

A comienzos de noviembre la noticia había conmovido a las almas sensibles de General Madariaga. Como parte de un plan de ajuste, se confirmaba la suspensión temporaria del Refugio Municipal de Animales. Así lo expresaba la comuna con el objetivo de “poder seguir manteniendo la prestación de los servicios más esenciales”.

Más noticias
El refugio de animales municipal de General Madariaga sufre los efectos del ajuste.

En Madariaga el ajuste llegó a las mascotas: cierra el Refugio Municipal de Animales
León Gieco cantó junto a Ian Moche la canción El Desembarco, en el marco del día de las personas con discapacidad. (Imagen de video) video

Día de las Personas con Discapacidad: Ian Moche y León Gieco cantaron juntos El Desembarco

En los últimos días, el casi centenar de animales que habitan en el Refugio tienen una esperanza. Un acuerdo entre la Municipalidad y la ong Provida permitirá que el lugar siga en funcionamiento. La comuna le cede la gestión del predio a la ong. El Municipio se compromete a cubrir el consumo eléctrico total del lugar, a abonar la mensualidad de una persona (que será elegida por Provida) y a colaborar con otros gastos de mantenimiento, informó El Mensajero de la Costa.

Todos por el Refugio

La noticia del posible cierre había generado una importante movilización vecinal. Hasta el momento, más de 40 animales ya han sido apadrinados por familias que se comprometieron a cubrir el costo de su alimento.

Los interesados en sumarse a esta modalidad de apadrinamiento o en adoptar pueden acercarse al predio, donde serán atendidos por personal del lugar o por voluntarios de Provida.

Actualmente, en el predio conviven 99 animales que fueron cuidados, alimentados y socializados gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y Provida. Desde ahora, todos ellos necesitan con urgencia una familia que los adopte. Quienes estén interesados pueden acercarse de lunes a sábados al refugio o contactarse vía WhatsApp al 2254-620491.

Temas
Ver más

En Madariaga el ajuste llegó a las mascotas: cierra el Refugio Municipal de Animales

Día de las Personas con Discapacidad: Ian Moche y León Gieco cantaron juntos El Desembarco

El plan de energía solar que jóvenes de Necochea diseñaron para pueblos del municipio

Mar del Plata: cerró una conservera y despidió a unos 40 trabajadores

Procesan al presidente de un frigorífico de Roque Pérez por contaminar el Río Salado

Transparencia, límites y supervisión humana: qué esperan los lectores del uso de la IA en los medios

Estatales nacionales en alerta porque se vencen 70.000 contratos a fin de año

El fútbol lujanense de luto: Santiago "El Pulga" Fredes, con muerte cerebral

Una estudiante secundaria de Pilar creó una alarma para prevenir caídas accidentales en piscinas

Conmoción en Mar del Plata por la muerte de un obrero que cayó por el hueco de un ascensor

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una serie de billetes de mil pesos argentinos. (Xinhua)

El Gobierno definió el valor del salario mínimo para los próximos 10 meses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

León Gieco cantó junto a Ian Moche la canción El Desembarco, en el marco del día de las personas con discapacidad. (Imagen de video) video

Día de las Personas con Discapacidad: Ian Moche y León Gieco cantaron juntos El Desembarco

Por  Ana Roche