Mar de Ajó: una moza denunció "ratas, comida vencida y explotación laboral"

La moza, en el fondo del local, lanza sus acusaciones.

En medio de la sorpresa de los turistas que cenaban tranquilos en un bar de Mar de Ajó , en el Partido de la Costa , una moza denunció graves irregularidades bromatológicas y explotación laboral en el lugar. Incluso incitó a los clientes a retirarse sin pagar por lo consumido. El local, por su parte, desmintió todo y anunció acciones legales .

El hecho ocurrió en El Selfie Bar de la Costa, ubicado en la calle Irigoyen al 200. El video del momento, capturado por los propios clientes, se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa a la trabajadora parada entre las mesas mientras enumera una lista de acusaciones contra los propietarios. "Este lugar es un lugar de explotación" , comenzó. Y luego advirtió: " En la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas" .

La moza escaló sus denuncias al detallar las prácticas con las bebidas y los alimentos: "A las (cervezas) Patagonia vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día ".

Además, aseguró que en el fondo del local se acumulan "bolsas llenas de basura y residuos de toda la semana".

Luego, la joven expuso que “a las mozas se les paga 15.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo".

Antes de retirarse, la empleada se dirigió a una de las cámaras de seguridad e increpó a un tal "Carlos", el presunto dueño del lugar. Y recomendó a los turistas: "Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto".

"Falsas acusaciones"

Tras la repercusión del presunto escrache, la administración de El Selfie Bar de la Costa emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram en el que desmienten los dichos de la exempleada.

En el texto, aseguran: “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos. Hace más de 10 años trabajamos con compromiso, respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad que nos permiten estar abiertos hoy”.

Y advierten: “No solo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados, sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales”.

“Gracias por el apoyo de siempre y por no hacerse eco de noticias falsas que solo buscan dañar una fuente de trabajo”, cierra el comunicado del bar.

Fuente: Agencia DIB