Madariaga y Coronel Dorrego: tres muertos en choques en las rutas 74 y 3

El choque frontal en Coronel Dorrego dejó un muerto mientras que el vuelco en Madariaga provocó dos fallecimientos. La Nueva Dos amigos murieron en la madrugada del domingo en la autovía que una Madariaga con Pinamar.

En la mañana del domingo, un fatal accidente en la Autovía de la ruta 74, en dirección Madariaga-Pinamar, resultó en la muerte de dos jóvenes amigos. Mientras que en la entrada Coronel Dorrego, un automóvil que habría perdido el control al esquivar a un caballo en la ruta 3, chocó de frente contra un camión; murió uno de sus ocupantes y el otro está herido de gravedad.

Dos muertes en Madariaga En la madrugada del domingo, un automóvil Renault 19 salió del asfalto a la altura de la curva de la Laguna de Los Horcones en el kilómetro 10 de la autovía 74, de Madariaga a Pinamar. El vehículo impactó contra una alcantarilla lateral; debido a los juncos y la presencia de un guardarraíl, no se veía desde la ruta, por lo que recién fue visto alrededor de las ocho de la mañana.

Al llegar al lugar del hecho, efectivos policiales, bomberos y una ambulancia de Pinamar comprobaron que los dos ocupantes del auto habían muerto, informó el portal Ahora Mar del Plata.

muertos 74 Madariaga rs Dos amigos murieron en la madrugada del domingo en la autovía que una Madariaga con Pinamar. Fatal choque de frente en Coronel Dorrego El domingo por la noche, alrededor de las 20, un VW Bora que se desplazaba en sentido Dorrego-Bahía Blanca chocó de frente con un camión Scania.

De acuerdo con la información de FM Manantial 97.3 MHz, el auto habría atropellado previamente a un caballo que se encontraba sobre la ruta por lo que el conductor perdió el control y se estrelló contra el camión. En minutos llegaron los equipos de emergencia que constataron la muerte de uno de los ocupantes-Jonathan Noriega, de 34 años, oriundo de Dorrego- y el grave estado de la otra (Virginia Yanil Manella, de 35, oriunda de Bahía Blanca). En tanto el conductor del camión -Juan Alberto Contreras, de 48 años- resultó ileso. Fuente: Agencia DIB

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