lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 08:57

Luján: trasladan otros 30 felinos del ex Zoológico a santuarios de Estados Unidos y Sudáfrica

A mediados de agosto, 30 felinos de los 60 que todavía están en el zoológico clausurado de Luján en 2020 serán reubicados en Sudáfrica y Estados Unidos.

Por Agencia DIB
Otros 30 felinos del zoológico clausurado en Luján serán reubicados en santuarios de animales.

Otros 30 felinos del zoológico clausurado en Luján serán reubicados en santuarios de animales.

El Civismo

El ex zoológico de Luján, clausurado en febrero de 2020, vuelve a ser noticia al conocerse que en pocas semanas 30 grandes felinos que aún permanecen en el predio del Acceso Oeste, serán reubicados en santuarios de animales en Estados Unidos y Sudáfrica.

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La Ong Four Paws International -con sede en Suiza- programó el viaje de los animales para mediados de agosto en dos contingentes de 15 ejemplares, el que será el operativo de mayor escala desde que se inició el proceso de reubicación, informó El Civismo de Luján.

De Luján a Estados Unidos y Sudáfrica

Desde que fue cerrado el predio del ex Zoológico por el Ministerio de Ambiente de la Nación, tras denuncias y graves irregularidades. La distribución de los 30 felinos que se trasladarán en agosto responde a la capacidad de recepción de los santuarios y a los protocolos sanitarios de cada país. Una vez concretado el operativo quedarán en el predio otros 30 felinos esperando destino.

Los primeros traslados de animales

En febrero, los osos pardos Gordo y Florencia fueron enviados al Santuario de Belitsa, en Bulgaria, gestionado por Four Paws junto a la Fundación Brigitte Bardot. A su vez, la tigresa de Bengala Flora viajó al Felida Big Cat Sanctuary, en las afueras de Ámsterdam, Países Bajos.

Los tres animales habían sido priorizados por la gravedad de sus cuadros clínicos tras una evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025, en la que el equipo de Four Paws examinó a más de 60 grandes felinos y a los dos osos que permanecían en el lugar.

Fuente: Agencia DIB

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