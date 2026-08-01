sábado 01 de agosto de 2026
1 de agosto de 2026 - 14:29

Volvieron a cortar la Ruta 2 a la altura de La Plata en reclamo por la gran cantidad de accidentes

El tránsito está complicado a la altura del km 45, en la zona del barrio platense de El Peligro. La protesta coincide con el fin de las vacaciones de invierno.

Por Agencia DIB
Una de las protestas que los vecinos de El Peligro, vienen realizando todos los sábados en la Ruta 2.

Una de las protestas que los vecinos de El Peligro, vienen realizando todos los sábados en la Ruta 2.

Los vecinos de la localidad platense de El Peligro volvieron a movilizarse este sábado para cortar la Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, en reclamo de medidas urgentes de seguridad vial. Se trata del tercer sábado consecutivo de protesta, luego de la seguidilla de accidentes fatales ocurridos en ese cruce; de hecho en las últimas horas se registró otra muerte en la ruta. La movilización de esta jornada coincide, además, con el final de las vacaciones de invierno.

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Decenas de personas se concentraron sobre la autovía con carteles, banderas y la consigna "Exigimos una ruta segura. Basta de accidentes". Buscan visibilizar un reclamo que lleva años, pero que cobró mayor fuerza tras la muerte de una niña de 10 años y otros siniestros ocurridos en las últimas semanas.

“Las medidas son insuficientes”

Según informan medios locales, los manifestantes sostienen que si bien comenzaron algunos trabajos en el sector las medidas implementadas hasta el momento resultan insuficientes. De ese modo, reclaman una intervención integral que reduzca el riesgo para quienes transitan diariamente por la Ruta 2.

Entre los principales pedidos figuran la presencia permanente de una ambulancia, la instalación de reductores de velocidad, más iluminación, la colocación de cámaras para fotomultas, la construcción de cruces seguros y la instalación de una base del SAME en la localidad para reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias.

Durante la protesta, el tránsito fue interrumpido de manera parcial y estuvo controlado por efectivos policiales y personal de seguridad vial.

Mientras tanto, los vecinos repartían volantes y dialogaban con los automovilistas para explicar los motivos de la manifestación.

Fuente: Agencia DIB

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