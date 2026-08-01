sábado 01 de agosto de 2026
1 de agosto de 2026 - 14:14

Un muerto y un herido grave tras un choque en la Ruta 2

El accidente ocurrió en el kilómetro 51 de la vía, a la altura de La Plata, cuando coche impactó contra un camión desde atrás y volcó.

Por Agencia DIB
El Citröen que chocó contra un camión en el kilómetro 51 de la Ruta 2.

El Citröen que chocó contra un camión en el kilómetro 51 de la Ruta 2.

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Un hombre de 42 años murió y un joven de 21 permanece internado con pronóstico reservado tras un choque entre un Citroën C3 Aircross y un camión en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, en jurisdicción de La Plata. La Justicia investiga las causas del siniestro y ordenó distintas pericias para esclarecer lo ocurrido.

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De acuerdo con información brindada por fuentes policiales reproducida por medioslocales, el hecho ocurrió cuando un Citroën chocó contra un camión Chevrolet 14.000 con acoplado que circulaba en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del fuerte impacto, el auto despistó y terminó volcado.

Las víctimas

El conductor del vehículo, Lucas Eduardo Giancovich, de 42 años y oriundo de Mar del Plata, murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas. En tanto, Santiago Esteban Márquez, de 21 años y domiciliado en Morón, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece internado.

En el Citroën también viajaban otros dos acompañantes, quienes resultaron ilesos.

El camión era conducido por un hombre de 31 años oriundo de Winifreda, provincia de La Pampa.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de AUBASA, Policía Científica y la morgue policial. La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 10 de La Plata.

Choque por alcance

De acuerdo con las primeras precisiones, el choque se produjo por alcance. Es decir que el auto chocó contra la parte trasera del camión, que se encontraba ingresando a una estación de servicio ubicada en la zona.

Según informaron desde el centro de salud, el joven ingresó al hospital con pronóstico reservado y debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas.

Durante la operación, los médicos le extirparon el bazo y continúa bajo seguimiento médico. Además, se aguarda el resultado del reconocimiento médico legal para determinar la gravedad definitiva de las lesiones.

Fuente: Agencia DIB

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