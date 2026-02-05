jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 10:04

Junín: los bomberos tuvieron que apagar 23 incendios en 3 días

En febrero, la cantidad de incendios forestales sigue en aumento en Junín. Además, también crece el número de vehículos quemados en los suburbio.

Por Agencia DIB
Un febrero ajetreado para los bomberos de Junín.

La Verdad
Los autos incendiados ya son parte del paisaje a la vera de las rutas.

La Verdad de Junín

El cuerpo de Bomberos de la Municipalidad de Junín comenzó febrero como terminó enero: apagando incendios. En los tres primeros días del mes realizaron 23 intervenciones en apenas tres jornadas; el pico se produjo el martes 3, con 11 casos.

En medio de una ola de siniestros ígneos que afecta a medio país, los incendios forestales de Junín fueron mayoría en esos tres días, con un total de 17, motivados por quema de basura o pastizales. Los otros seis casos fueron dos incendios en viviendas, dos en vehículos y dos en intervenciones ecológicas.

Crece la cantidad de autos incendiados en las rutas

autos incendiados rs
Los autos incendiados ya son parte del paisaje a la vera de las rutas.

Paralelamente, desde el sector Seguros se alertó sobre el aumento desmesurado en casos de vehículos quemados y/o abandonados en Junín y alrededores, en especial, a la vera de las rutas.

El productor de seguros Daniel González comentó a La Verdad de Junín: que “tantos casos no pueden ser producto de siniestros, es cierto. Suelen ocurrir este tipo de cosas en lugares aislados, donde los automóviles son quemados intencionalmente. A veces pasa también que los roban y los queman inmediatamente después para no dejar huellas”.

