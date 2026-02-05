Junín: los bomberos tuvieron que apagar 23 incendios en 3 días

Un febrero ajetreado para los bomberos de Junín. La Verdad Los autos incendiados ya son parte del paisaje a la vera de las rutas. La Verdad de Junín

El cuerpo de Bomberos de la Municipalidad de Junín comenzó febrero como terminó enero: apagando incendios. En los tres primeros días del mes realizaron 23 intervenciones en apenas tres jornadas; el pico se produjo el martes 3, con 11 casos.

En medio de una ola de siniestros ígneos que afecta a medio país, los incendios forestales de Junín fueron mayoría en esos tres días, con un total de 17, motivados por quema de basura o pastizales. Los otros seis casos fueron dos incendios en viviendas, dos en vehículos y dos en intervenciones ecológicas.

Crece la cantidad de autos incendiados en las rutas autos incendiados rs Los autos incendiados ya son parte del paisaje a la vera de las rutas. La Verdad de Junín Paralelamente, desde el sector Seguros se alertó sobre el aumento desmesurado en casos de vehículos quemados y/o abandonados en Junín y alrededores, en especial, a la vera de las rutas.

El productor de seguros Daniel González comentó a La Verdad de Junín: que “tantos casos no pueden ser producto de siniestros, es cierto. Suelen ocurrir este tipo de cosas en lugares aislados, donde los automóviles son quemados intencionalmente. A veces pasa también que los roban y los queman inmediatamente después para no dejar huellas”.

