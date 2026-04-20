Luis Brandoni: el adiós al pibe de Dock Sud que siempre soñó con ser actor

A los 86 años, murió Luis Brandoni , y con él probablemente se fue el último gran actor de su generación, un hombre que se formó en el teatro, fue grande en cine y televisión, y que dio su función despedida también en las tablas, en el Multiteatro de su amigo Carlos Rottemberg, el viernes 10 de abril.

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Adalberto Luis Brandoni falleció en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril, debido a una hematoma subdural que le provocó un accidente doméstico en su casa. Por eso, esa noche ya no volvió a subir a compartir escena con Soledad Silveyra en la obra “¿Quién es quién?”.

El gran actor nunca olvidó sus orígenes, en una zona de casas humildes y calles empedradas, muy cerca de la zona portuaria de Dock Sud, partido de Avellaneda.

Su casa, en la esquina de Leandro Alem y Angulo, estaba al lado de los conventillos del Docke, donde se crió escuchando el "cocoliche" de los inmigrantes italianos que allí vivían y que décadas después llevaría a la actuación.

Su casa estaba a cinco cuadras de la cancha de Sportivo Dock Sud. Su padre, José Domingo Brandoni, de innegables raíces italianas y que era un empleado bancario muy querido en el barrio, llegó a ser presidente del club.

Aunque vivía en Dock Sud, no fue a la escuela primaria en el barrio. Como su papá trabajaba en un banco del centro de Buenos Aires, lo llevaba con él y Luis asistió a la escuela José Manuel Estrada, en Reconquista y Corrientes.

luis-brandoni joven rs Brandoni, a comienzos de los años 70.

Con la actuación en la sangre

La secundaria sí que la hizo en el barrio, más precisamente en la Escuela Industrial de Avellaneda. Aunque estudiaba para ser técnico por un deseo paterno, su interés por la actuación empezó a manifestarse pronto -hacía funciones de teatro de títeres en su casa-, y apenas pudo ingresó al Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Allí se formó bajo la tutela de grandes maestros que le dieron la base técnica para su futura carrera en el teatro clásico y contemporáneo.

El debut profesional llegó pronto, a los 22 años. Fue en el teatro, claro, con un clásico de Gregorio de Laferrere en el Nacional Cervantes: “Locos de verano”. Al año siguiente, llevó a la televisión en el ciclo “Teletatro de las estrellas”, mientras que en cine, su primer papel fue en “Escala musical”, dirigida por Leo Fleider.

Y durante sesenta años, nunca más paró.

Luis Brandoni, un emblema nacional

Parque Lezama rs Luis Brandoni y Eduardo Blanco en "Parque Lezama".

Desde sus inicios, el artista construyó una gran presencia en el cine argentino, participando de películas que marcaron la historia como "La Tregua", "La Patagonia Rebelde" (1974), "Juan que reía" (1976), "Esperando la carroza" (1985), "Made in Argentina" (1987), "Un lugar en el mundo", "Cien veces no debo" (1990), entre otras.

Además de consagrarse como una gran figura del cine, Brandoni también brilló en la pantalla chica con clásicos como “Mi cuñado”, “Buscavidas”, “Durmiendo con mi jefe”, “Un gallo para Esculapio” y “El hombre de tu vida”.

Pero sin dudas, su gran amor estaba en el escenario. En el teatro, el oriundo de Dock Sud estuvo entre casi 70 títulos; entre ellos, “La pucha”, escrita por Oscar Viale, "Stéfano", "La Fiaca", "Chúmbale", "Convivencia", "Segundo tiempo", "Gris de ausencia", "El pan de la locura" y "Made in Lanús" (como actor y director) y "Parque Lezama".

Actor hasta el final

brandoni solita Con Solita Silveyra, su última compañera de escena.

Como decíamos, se despidió de la profesión el viernes 11 de abril en su última función de “¿Quién es quién?”, junto a Soledad Silveyra. En plataformas, la versión fílmica de “Parque Lezama” sigue entre las novedades más vistas. Y quedó por estrenar la nueva temporada de “El Encargado”, donde retoma el papel de El Polaco, un portero jubilado que es el inspirador del amado-odiado Eliseo.

Porque es así, los grandes como Luis Brandoni nunca dejan de actuar.

Fuente: Agencia DIB