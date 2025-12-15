Ordenan pagar unos $80 millones a un ciclista que había perdido un juicio por esquivar un enjambre de abejas

Un vecino de la localidad de Coronel Suárez recibirá una indemnización millonaria tras una larga batalla judicial que se inició en 2018 y tuvo un giro inesperado en segunda instancia. Según informaron El Orden de Pringles y La Nueva, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca condenó al conductor de una camioneta y a su aseguradora a pagar más de 80 millones de pesos a un ciclista que fue atropellado al intentar esquivar un enjambre de abejas.

En tanto, la dilación de la resolución se debió a que, en un primer momento, el juez había rechazado la demanda del ciclista, argumentando que había realizado una "maniobra imprevista" para esquivar al conjunto de insectos, lo que habría provocado el accidente. Sin embargo, los camaristas desestimaron esa visión y fallaron a favor de la víctima.

El episodio ocurrió el 2 de diciembre de 2018, cerca de las 16, cuando una camioneta Toyota SW4, conducida por Mariano Adrián Mariño, embistió desde atrás a la bicicleta en la que iba un hombre de 43 años, identificado como L.G.L. Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió heridas gravísimas: politraumatismos, fractura de nariz, clavícula y una lesión severa en tibia y peroné que le dejó un acortamiento en la pierna.

bici El fallo de primera instancia había sido adverso para el hombre que iba en el rodado de porte menor. El Juez Néstor Javier Carlos había considerado que la víctima había causado el siniestro porque circulaba con auriculares y, ante la aparición repentina de una "nube de insectos", realizó un movimiento brusco que sorprendió al conductor. Sin embargo, la Sala I de la Cámara, con los votos de los jueces Marcelo Osvaldo Restivo y Fernando Carlos Kalemkerian, le dio un giro completo a la resolución de la historia.

Los camaristas aplicaron la lógica de que quien maneja una "cosa riesgosa" (la camioneta) es quien debe responder por los daños, salvo que la culpa de la víctima sea total. "Circular por una avenida al mando de una cosa riesgosa y traspasar a un ciclista impactándolo por detrás (...) fue el hecho apto para ocasionar el daño", sentenciaron. De esta manera, desestimaron que la maniobra por las abejas o el uso de auriculares fueran motivo suficiente para eximir de culpa al conductor de la 4x4. El pago, discriminado La resolución, finalmente, fija un resarcimiento económico por una suma de $80.887.000 (más intereses): $63 millones por incapacidad laboral y daño patrimonial (los peritos confirmaron una incapacidad permanente del 42%).

$15 millones por Daño Moral (el impacto emocional en su vida).

$2,5 millones por gastos médicos y traslados.

$500.000 por el valor de la bicicleta. La condena alcanza tanto al conductor como a la compañía de seguros La Segunda. Fuente: Agencia DIB

