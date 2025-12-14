Vacaciones: ¿cómo viajar al exterior con mascotas no tradicionales?

Aunque perros y gatos continúan siendo los animales de compañía más frecuentes, crece la cantidad de personas que eligen convivir con otras especies, como pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, aves e incluso invertebrados.

Esta tendencia también se refleja en los traslados internacionales, ya que cada vez más viajeros salen del país acompañados por sus mascotas no tradicionales.

En estos casos, lo primero a tener en cuenta es cumplir con las exigencias sanitarias del país de destino, contempladas en el Certificado Veterinario Internacional (CVI) , un documento clave que emite el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) . El organismo difundió una guía con los pasos necesarios para realizar la gestión.

El primer paso consiste en verificar si existe un acuerdo sanitario vigente con el país de destino. El CVI es obligatorio para la exportación de animales vivos -categoría en la que se incluyen las mascotas no tradicionales- y garantiza el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos. Antes de iniciar el trámite, se debe consultar el buscador oficial del Senasa para confirmar si hay un acuerdo vigente para la especie y el destino elegidos.

Si la especie o el país no figuran en el buscador, no se debe iniciar el trámite. En ese caso, la consulta debe derivarse al Senasa, que se encargará de gestionar los requisitos ante la autoridad sanitaria del país de destino y acordar un modelo de CVI que habilite el traslado. Además, según la especie y la finalidad, pueden requerirse autorizaciones adicionales, como permisos de importación otorgados por el país de destino o habilitaciones de la Dirección Nacional de Biodiversidad–Fauna Silvestre.

En caso de existir acuerdo, el siguiente paso es presentar ante el Senasa la solicitud de autorización para exportar animales vivos a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Para iniciar la gestión, el solicitante deberá indicar la especie, la cantidad de animales, la finalidad del traslado (animal de compañía), la fecha estimada del viaje y el país de destino.

Una vez presentada la solicitud, se abrirá un expediente electrónico -que podrá ser seguido por el usuario- en el que se incluirán las tareas sanitarias correspondientes y que finalizará con la emisión del CVI, documento que deberá acompañar a la mascota hasta su destino. Según la especie y las exigencias del país receptor, antes del viaje pueden requerirse exámenes clínicos, estudios de laboratorio y cuarentenas específicas, que deberán cumplirse durante un período previo al embarque.

Por último, el Senasa recomienda consultar a un veterinario matriculado, quien puede brindar indicaciones sobre el cuidado del animal durante el viaje, cómo reducir el estrés y garantizar su bienestar. En caso de traslados por vía aérea u ómnibus, también es importante comunicarse previamente con la empresa de transporte, ya que pueden existir requisitos adicionales que deban cumplirse.

Página web Senasa.

Fuente: Agencia DIB