sábado 15 de noviembre de 2025
15 de noviembre de 2025 - 00:13

Los municipios cercanos emitieron alertas a los vecinos con precauciones

Los municipios pidieron a los vecinos que no salgan de sus casas y mantuvieran las ventanas cerradas ante los gases tóxicos emanados de la explosión.

Por Agencia DIB
Alerta en distintos municipios del conurbano por una nube tóxica.

Alerta en distintos municipios del conurbano por una nube tóxica.

Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución.

Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución.

Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución ante la explosión y el incendio y se mantuvieran en sus casas alejados de los gases tóxicos emanados tras el siniestro.

Más noticias
El Gobierno Nacional desplegó un amplio operativo de emergencia tras la grave explosión e incendio registrada en el Polo Industrial de Ezeiza. video

El Gobierno Nacional y la Provincia activaron un operativo de emergencia
Toma aérea de la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. video

Impactante incendio en el polo industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos

En Esteban Echeverría pidieron a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas y puertas cerradas, "hasta que sea controlada la emanación de humo y gases producto de la explosión registrada en la localidad vecina de Spegazzini".

Embed - Impactante explosión en el polo industrial de Ezeiza

El Municipio de La Matanza emitió una alerta dirigida a los vecinos de Virrey del Pino y áreas circundantes, como consecuencia de la impactante explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en el partido de Ezeiza.

Embed

La medida preventiva busca evitar posibles afecciones respiratorias o intoxicaciones derivadas del humo y los gases emanados de la planta agroquímica.

El Municipio también solicitó a los residentes "seguir únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". Finalmente, recordaron que "ante cualquier síntoma o emergencia, deben comunicarse al 107".

G5wmNHJWsAA2Pjc
Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución.

Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución.

En San Vicente

En tanto, el municipio de San Vicente se sumó al pedido de otros distritos para que los vecinos no salgan de sus casas y cierren ventanas por la “nube tóxica” de Ezeiza

La intendencia encabezada por Nicolás Mantegazza difundió un comunicado solicitando

Permanecer en el interior de las viviendas.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar toda exposición a la nube tóxica.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Resguardar también a las mascotas.

No acercarse a la zona del siniestro.

El municipio recordó a los vecinos que, ante cualquier situación, deben comunicarse con los servicios de emergencias: 100 (Bomberos), 107 (SAME) o 911 (Policía).

Los cuidados tras la explosión

El Gobierno Municipal de Cañuelas emitió un comunicado informando que activó "los protocolos necesarios" de Salud y Defensa Civil para colaborar en la emergencia desatada por las "importantes explosiones" en el Polígono Industrial de Spegazzini, Ezeiza.

El municipio informó que los Bomberos Voluntarios de Cañuelas ya aportaron dotaciones para colaborar con el control del fuego en la planta agroquímica. Además, el área de Defensa Civil local "se encuentra en contacto con DC de Ezeiza" para ofrecer colaboración.

Finalmente, el comunicado solicita a la población informarse por canales oficiales y, de manera crucial, pide que "en caso de encontrarse en zonas donde se perciba humo protegerse con barbijos".

Temas
Ver más

El Gobierno Nacional y la Provincia activaron un operativo de emergencia

Impactante incendio en el polo industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos

Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca

El Teatro Argentino celebra el aniversario de La Plata con una Gala Lírica

La Plata celebra su 143° aniversario con un festival gratuito en Plaza Moreno

Monte Hermoso prohibió los gazebos en la playa y estalló la polémica

El guardiacárcel cantor de Urdampilleta que ganó 40 millones para su pueblo

La Defensoría rechazó la medida del Gobierno de habilitar cortes de agua por falta de pago

Suspenden a 175 trabajadores de la principal fábrica textil de Mar del Plata

Mar del Plata: desde el Consejo Escolar afirman que lo sucedido en la Escuela 21 fue "un desastre"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Toma aérea de la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. video

Impactante incendio en el polo industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Gobierno Nacional desplegó un amplio operativo de emergencia tras la grave explosión e incendio registrada en el Polo Industrial de Ezeiza. video

El Gobierno Nacional y la Provincia activaron un operativo de emergencia

Por  Agencia DIB