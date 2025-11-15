Los municipios cercanos emitieron alertas a los vecinos con precauciones

Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución.

Alerta en distintos municipios del conurbano por una nube tóxica.

Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución ante la explosión y el incendio y se mantuvieran en sus casas alejados de los gases tóxicos emanados tras el siniestro.

Impactante incendio en el polo industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos

El Gobierno Nacional y la Provincia activaron un operativo de emergencia

En Esteban Echeverría pidieron a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas y puertas cerradas, "hasta que sea controlada la emanación de humo y gases producto de la explosión registrada en la localidad vecina de Spegazzini".

Embed - Impactante explosión en el polo industrial de Ezeiza

El Municipio de La Matanza emitió una alerta dirigida a los vecinos de Virrey del Pino y áreas circundantes, como consecuencia de la impactante explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en el partido de Ezeiza.

Embed #Ezeiza

El radar de Ezeiza detectó la enorme explosión.

Se decretó la alerta roja sanitaria en la zona.

La nube tóxica se dirige hacia San Vicente - Cañuelas, se recomienda usar barbijos y cerrar ventanas.

¿En que zona sentiste la explosión / olor?. pic.twitter.com/jAvOlUWZO9 — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) November 15, 2025

La medida preventiva busca evitar posibles afecciones respiratorias o intoxicaciones derivadas del humo y los gases emanados de la planta agroquímica.

El Municipio también solicitó a los residentes "seguir únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". Finalmente, recordaron que "ante cualquier síntoma o emergencia, deben comunicarse al 107".

G5wmNHJWsAA2Pjc Las autoridades de todos los partidos aledaños al distrito de Ezeiza pidieron a los vecinos que mantuvieran precaución.

En San Vicente

En tanto, el municipio de San Vicente se sumó al pedido de otros distritos para que los vecinos no salgan de sus casas y cierren ventanas por la “nube tóxica” de Ezeiza

La intendencia encabezada por Nicolás Mantegazza difundió un comunicado solicitando

Permanecer en el interior de las viviendas.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar toda exposición a la nube tóxica.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Resguardar también a las mascotas.

No acercarse a la zona del siniestro.

El municipio recordó a los vecinos que, ante cualquier situación, deben comunicarse con los servicios de emergencias: 100 (Bomberos), 107 (SAME) o 911 (Policía).

Los cuidados tras la explosión

El Gobierno Municipal de Cañuelas emitió un comunicado informando que activó "los protocolos necesarios" de Salud y Defensa Civil para colaborar en la emergencia desatada por las "importantes explosiones" en el Polígono Industrial de Spegazzini, Ezeiza.

El municipio informó que los Bomberos Voluntarios de Cañuelas ya aportaron dotaciones para colaborar con el control del fuego en la planta agroquímica. Además, el área de Defensa Civil local "se encuentra en contacto con DC de Ezeiza" para ofrecer colaboración.

Finalmente, el comunicado solicita a la población informarse por canales oficiales y, de manera crucial, pide que "en caso de encontrarse en zonas donde se perciba humo protegerse con barbijos".