Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca

Bahía Blanca será escenario este fin de semana de un cruce histórico para el ajedrez nacional: el enfrentamiento entre Faustino Oro , el niño prodigio de 12 años, y Sandro Mareco , máximo referente del país y actual campeón argentino.

Oro llega tras su destacada actuación en el Mundial de Goa, donde fue el participante más joven y único argentino en avanzar de ronda antes de quedar eliminado en el desempate ante Vidit Gujrathi. Su ascenso es vertiginoso: con apenas 12 años ya es Maestro Internacional y se mide con la élite.

Mareco, en tanto, acumula una carrera sólida que incluye un título continental, presencia en Olimpíadas y un ELO de 2568 que lo mantiene al frente del ranking local.

El Dow Center albergará el match, compuesto por seis partidas rápidas -tres mañana y tres el domingo- bajo un ritmo de 20+10. La actividad comenzará a las 10.30 con el acto inaugural y se podrá seguir por streaming a través del canal Chesskool. Paralelamente, se disputará un torneo por equipos con más de 19 inscriptos y un pozo total de 14 mil dólares.

En la presentación oficial realizada en el Museo del Deporte, autoridades municipales y organizadores celebraron la presencia de ambos jugadores. Mareco anticipó un duelo exigente y elogió el crecimiento de su joven rival: “Faustino está jugando cada vez mejor; será un match muy atractivo”.

"Me preparé para este desafío"

Oro, por su parte, expresó su entusiasmo por volver a competir en el país: “Me preparé para este desafío; espero que sea interesante. Representar a la Argentina siempre es un orgullo”. También comentó que reparte su rutina diaria entre el colegio y entre cinco y siete horas de práctica.

Con dos figuras de enorme proyección frente a frente, Bahía Blanca se transforma por unos días en el centro del ajedrez argentino.