Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca

Faustino Oro, el prodigio de 12 años, y el campeón argentino se miden en un match único de seis partidas en el Dow Center.

Bahía Blanca será escenario este fin de semana de un cruce histórico para el ajedrez nacional: el enfrentamiento entre Faustino Oro, el niño prodigio de 12 años, y Sandro Mareco, máximo referente del país y actual campeón argentino.

Oro llega tras su destacada actuación en el Mundial de Goa, donde fue el participante más joven y único argentino en avanzar de ronda antes de quedar eliminado en el desempate ante Vidit Gujrathi. Su ascenso es vertiginoso: con apenas 12 años ya es Maestro Internacional y se mide con la élite.

Mareco, en tanto, acumula una carrera sólida que incluye un título continental, presencia en Olimpíadas y un ELO de 2568 que lo mantiene al frente del ranking local.

Seis partidas entre Faustino Oro y Mareco

El Dow Center albergará el match, compuesto por seis partidas rápidas -tres mañana y tres el domingo- bajo un ritmo de 20+10. La actividad comenzará a las 10.30 con el acto inaugural y se podrá seguir por streaming a través del canal Chesskool. Paralelamente, se disputará un torneo por equipos con más de 19 inscriptos y un pozo total de 14 mil dólares.

En la presentación oficial realizada en el Museo del Deporte, autoridades municipales y organizadores celebraron la presencia de ambos jugadores. Mareco anticipó un duelo exigente y elogió el crecimiento de su joven rival: “Faustino está jugando cada vez mejor; será un match muy atractivo”.

"Me preparé para este desafío"

Oro, por su parte, expresó su entusiasmo por volver a competir en el país: “Me preparé para este desafío; espero que sea interesante. Representar a la Argentina siempre es un orgullo”. También comentó que reparte su rutina diaria entre el colegio y entre cinco y siete horas de práctica.

Con dos figuras de enorme proyección frente a frente, Bahía Blanca se transforma por unos días en el centro del ajedrez argentino.

