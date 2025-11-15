Se viene otro fin de semana pasado por agua, con alertas amarillas y naranjas por tormentas

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes, que este viernes abarcaba al oeste bonaerense, se elevó de manera significativa en las últimas horas. Así, este sábado todo el noroeste de la provincia está bajo alerta naranja , y el resto, excepto la Costa Atlántica hasta Villa Gesell, con alerta amarilla . Mientras que el domingo la alerta amarilla abarca a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires . En general, el tiempo desmejora desde la tarde .

Los distritos que este sábado están bajo alerta naranja llegan, por el sudoeste, hasta Carhué y Guaminí . La línea naranja cruza la provincia hasta Baradero y San Pedro , al norte.

En estas zonas, según el SMN, se prevén “tormentas fuertes o localmente severas”, que “podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h ”. Así, puede haber “valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm , pudiendo ser superados de manera puntual”.

En tanto, en el resto de la provincia la alerta es amarilla: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Domingo con lluvia y viento

El domingo, como se dice más arriba, toda la provincia continúa con la alerta por tormentas, pero en este caso con advertencia de nivel amarillo. La excepción, según el último reporte del SMN, la constituyen San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero, que estarán con alerta naranja.

Pero el domingo aparece otra alerta en el territorio bonaerense: viento. Así, “el área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h”.