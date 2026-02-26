Los hijos de Fangio niegan haber autorizado una subasta de objetos del quíntuple

Los herederos de Fangio dicen que no fueron consultados por la subasta.

A través de un comunicado, los herederos de Juan Manuel Fangio reclaman aclaraciones sobre una subasta en la casa RM Sotheby’s en la que se ofrecieron piezas que, según el artículo, pertenecieron al excampeón mundial de Fórmula 1 fallecido en 1995

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

En el escrito, Oscar Alcides Fangio, Rubén Fangio y Juan Carlos Rodríguez se presentan como "los únicos y universales herederos de Juan Manuel Fangio" y sostienen que "ninguno de los objetos subastados es de nuestra propiedad". Los firmantes subrayan además que ellos y sus descendientes son "la única familia reconocida" del piloto, informó La Vanguardia de Balcarce .

Los hermanos Fangio afirman no haber tenido conocimiento de la subasta ni de los nombres de las personas que se identifican como “familia del expiloto”. También dicen ignorar "los medios por los que llegaron esos bienes a poder de quienes los subastan".

Se trata de un pantalón de carrera, herramientas, una copa y hasta su pasaporte de los años ’50 que aparecieron en el catálogo de RM Sotheby’s. Mientras que algunos elementos siguen a la venta, otros como un trofeo de 1947 por ganar en el Circuito Ciudad de Montevideo fue reservado por un valor de hasta 17 mil euros.

Sin embargo, la polémica se generó a raíz de que en la publicación se indica que la venta cuenta con el respaldo de la familia del piloto que murió el 17 de julio de 1995 a los 84 años, hecho que es desmentido en el comunicado de los herederos.

En este caso, los lotes se ofrecen con precios que van desde 2.500 hasta 22.500 euros, según el catálogo de RM Sotheby’s, quien el año pasado vendió el Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen de 1954, con el que el piloto de Balcarce ganó el Gran Premio de Argentina de 1955. En ese caso, la subasta fue llevada a cabo en el Museo Mercedes-Benz de la ciudad alemana de Stuttgart y el vehículos se vendió en 53.917.370 millones de dólares.

Fuentes consultadas por La Vanguardia indican que, ante reclamos sobre la procedencia de artículos de relevancia histórica, es habitual que intervengan peritajes y revisiones de títulos de propiedad; sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente de medidas legales iniciadas por los herederos.

El comunicado de los hijos de Fangio

"A partir de la reciente aparición en La Vanguardia de Balcarce del artículo periodístico titulado “Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio” en el que entre otras cosas se informa que una serie de piezas personales que pertenecieron al quíntuple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, salieron a la venta en la casa de subastas RM Sotheby’s resulta oportuno aclarar:

1.- Que Oscar Alcides Fangio, Rubén Fangio y Juan Carlos Rodríguez, somos los únicos y universales herederos de Juan Manuel Fangio.

2.- Que ninguno de los objetos subastados es de nuestra propiedad.

3.- Que nosotros y nuestros descendientes somos la única familia reconocida de Juan Manuel Fangio.

4.- Que no teníamos conocimiento de la subasta ni de la identidad de quienes se adjudican el carácter de familia de nuestro padre.

5.- Que desconocen los medios por los que llegaron esos bienes a poder de quienes los subastan.

Fuente Agencia DIB