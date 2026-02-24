martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 11:07

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

Un pasaporte y hasta una copa de Juan Manuel Fangio aparecieron a la venta en RM Sotheby’s, la casa especializada en subastas de automóviles y colecciones.

Por Agencia DIB
Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de Fórmula 1.&nbsp;

Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de Fórmula 1. 

A 70 años del debut de Juan Manuel Fangio en Ferrari y en el Gran Premio de Argentina.

A 70 años del debut de Juan Manuel Fangio en Ferrari y en el Gran Premio de Argentina.

Una serie de piezas personales que pertenecieron al quíntuple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, salieron a la venta en las últimas horas en una famosa casa especializada en subastas de automóviles y colecciones, aunque la familia de la leyenda aseguró que nunca fue informada.

Más noticias
El accidente en La Matanza. 

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas
Una docente al frente del aula. 

Buscan unificar la carga horaria de los docentes en una misma escuela

Se trata de un pantalón de carrera, herramientas, una copa y hasta su pasaporte de los años ’50 que aparecieron en el catálogo de RM Sotheby’s. Mientras que algunos elementos siguen a la venta, otros como un trofeo de 1947 por ganar en el Circuito Ciudad de Montevideo fue reservado por un valor de hasta 17 mil euros.

Sin embargo, la polémica se generó a raíz de que en la publicación se indica que la venta cuenta con el respaldo de la familia del piloto que murió el 17 de julio de 1995 a los 84 años. Pero Rubén Fangio, hijo del cinco veces campeón, aseguró al diario La Vanguardia de Balcarce, que no tiene registro ni está al tanto de la realización de estas publicaciones a modo de subasta.

fangio subasta

Cabe señalar que en una subasta internacional, los objetos suelen ingresarse mediante consignación: el propietario (en este caso figura la familia Fangio) los entrega a la casa de subastas para catalogarlos, tasarlos y someterlos a procesos de autenticación y verificación de procedencia.

El catálogo público incluye descripciones, estimaciones de precio y, a menudo, informes de estado; también se establecen condiciones de venta y los plazos de pago. Mientras que cuando un objeto figura como reservado, no aparece el nombre del comprador.

En este caso, los lotes se ofrecen con precios que van desde 2.500 hasta 22.500 euros, según el catálogo de RM Sotheby’s, quien el año pasado vendió el Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen de 1954, con el que el piloto de Balcarce ganó el Gran Premio de Argentina de 1955. En ese caso, la subasta fue llevada a cabo en el Museo Mercedes-Benz de la ciudad alemana de Stuttgart y el rodado se vendió en 53.917.370 millones de dólares.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas

Buscan unificar la carga horaria de los docentes en una misma escuela

La Provincia actualiza los precios y subsidios de la luz: de cuánto es el ajuste

Paritarias: Judiciales confirmaron el rechazo a la propuesta y "mandataron" paro junto a los gremios estatales

FATE: sin acuerdo entre la empresa y el gremio, el Gobierno convocó a un nuevo encuentro

La Plata: policías condenados por crimen que intentaron hacer pasar por accidente

Bahía Blanca: el municipio compactó más de 200 autos y 2 mil motos abandonados

Ensenada: la Justicia dispuso la libertad de los padres de la beba fallecida

Miramar: vecinos vuelven a reclamar el regreso del tren que los une con Mar del Plata

Luján: cinco colectivos de la empresa 11 de Junio fueron destruidos por el fuego

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona trabajando en la red de luz.

La Provincia actualiza los precios y subsidios de la luz: de cuánto es el ajuste

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El accidente en La Matanza. 

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas