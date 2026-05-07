Lomas de Zamora: encontraron un cadáver dentro de un auto en el estacionamiento de un supermercado

El estacionamiento del supermercado de Lomas de Zamora donde fue encontrado el cadáver.

Un hombre de 52 años fue encontrado muerto dentro un auto en el estacionamiento de un supermercado, y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

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El episodio ocurrió el miércoles pasado al mediodía y, de acuerdo a los primeros indicios, podría haberse tratado de un suicidio. Los empleados del hipermercado Carrefour ubicado en Oliden y Díaz Vélez escucharon una detonación en el estacionamiento y se acercaron a un coche Toyota Yaris Azul, donde hallaron el cadáver.

De acuerdo a las primeras pericias, el hombre fue identificado como Mariano Hugo Regojo, de 52 años, con domicilio en Lanús. Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 y dio intervención a la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora.

En el lugar trabajó la Policiía Científica y un médico forense. El cadáver presentaba una herida de arma de fuego a la altura de la sien. Dentro del coche había una pistola 9 milímetros y otras pertenencias de la víctima.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente.

Fuente: Agencia DIB