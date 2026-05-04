lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 11:24

Lobería: tiene 19 años, atropelló y mató a una psicóloga y ya cargaba con otra muerte al volante

El conductor quedó detenido por "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo a alta velocidad". Si bien le habían inhabilitado el registro, fijó otro domicilio y consiguió una nueva licencia para conducir.

Por Agencia DIB
En el evento vial ocurrido en Lobería murió la psicóloga Lucía Ermiaga y quedó detenido Gonzalo Fracuelli, un joven de 19 años que ya cargaba con otro fallecimiento al volante.&nbsp;

En el evento vial ocurrido en Lobería murió la psicóloga Lucía Ermiaga y quedó detenido Gonzalo Fracuelli, un joven de 19 años que ya cargaba con otro fallecimiento al volante. 

Un joven de 19 años permanece alojado en la DDI de Necochea, tras protagonizar un violento siniestro vial en el que mató a una mujer de 52 años en la vecina localidad de Lobería. El imputado, identificado como Gonzalo Frascuelli, ya contaba con un antecedente fatal en un evento vial ocurrido tan solo 16 meses atrás.

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El último episodio se registró en la madrugada del viernes pasado. Frascuelli conducía un Volkswagen Bora que impactó contra el Fiat Uno de Lucía Ermiaga en la esquina de 25 de Mayo y 1° de Mayo, en el centro de Lobería. Ermiaga era una querida psicóloga y su fallecimiento generó conmoción en la comunidad.

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La víctima regresaba de festejar el cumpleaños de su hijo mayor junto a sus mellizos de 12 años. Ermiaga murió en el acto, mientras que uno de los menores sufrió una fractura de clavícula producto del fuerte impacto que dejó el auto volcado.

El fiscal José Luis Cipolletti, a cargo de la UFI N°1 de Necochea, imputó al joven por "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo a alta velocidad". El test de alcoholemia le dio negativo y también le hicieron la pericia de sangre para el mismo análisis y el toxicológico.

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Antecedente en la Ruta 227

Gonzalo Frascuelli ya cargaba con otra muerte como conductor imprudente: el 23 de diciembre de 2024, manejaba un Toyota Corolla que volcó en la Ruta Provincial 227. En aquel vuelco falleció su acompañante, Mateo Lauga, de 19 años. Esa causa, caratulada inicialmente como homicidio culposo, había sido cerrada hace apenas un mes tras ser considerada un "accidente".

El padre de la primera víctima, Fernando Lauga, denunció que ya había alertado a las autoridades. "Les advertí que este pibe otra vez andaba haciendo picadas, que se iba a mandar otra macana y nadie hizo nada", sostuvo en declaraciones a Clarín.

Domicilio alternativo, nuevo registro

La cuestión más grave del caso es cómo el joven seguía habilitado para conducir. En Lobería le habían negado la renovación de su licencia tras el primer siniestro.

Sin embargo, Frascuelli fijó un domicilio alternativo en San Cayetano, a 140 kilómetros, donde logró obtener un nuevo carnet de conducir. Durante el trámite, habría ocultado sus antecedentes de siniestralidad vial ante los evaluadores.

Al tiempo que la defensa de Frascuelli solicita su excarcelación, la comunidad de Lobería se moviliza bajo el lema "Justicia por Mateo y Lucía".

Fuente: Agencia DIB

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