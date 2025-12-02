¿Llegarán los avisos de emergencia de AlertAR si se tiene el teléfono apagado?

El Gobierno argentino presentó finalmente, luego de haberlo anunciado hace semanas , el sistema AlertAR de alerta temprana, que permitirá enviar mensajes directos a la pantalla de los teléfonos móviles de la población ubicada en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras emergencias. El anuncio fue realizado desde la Casa Rosada, donde la ahora exministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó detalles sobre cómo funcionará esta nueva herramienta. Si bien la exfuncionaria nacional fue directa y clara en los detalles, dejó sin embargo algunas dudas: ¿las alertas llegarán si el teléfono del receptor está apagado, o si se encuentra en modo avión?

El sistema AlertAR se implementará a partir de recursos provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) . Se prevé que el país cuente así con una tecnología comparable a soluciones adoptadas en Chile para terremotos y en Estados Unidos para huracanes, basada en mecanismos de geolocalización y mensajería automática de alcance masivo, conocida como C ell Broadcast .

La iniciativa prevé la afectación de $ 12.000 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU) para adquirir y desarrollar la infraestructura necesaria. El organismo estableció que el sistema de alarma temprana requiere “la multi difusión de mensajes a teléfonos móviles”. De esta manera, se garantizaría el acceso en todo el país con independencia de la localización de los usuarios.

Este lunes, en una conferencia de prensa junto a Manuel Adorni , Bullrich les explicó a los periodistas presentes el funcionamiento de AlertAR. Comentó que “esto es algo que se hace entre el Ministerio de Seguridad , la Secretaría de Innovación y el ENACOM, y las compañías telefónicas”.

Y comentó los detalles técnicos: “Vamos a usar la tecnología Cell Broadcast, es un servicio de mensajería masiva. ¿Cómo va a ser el mensaje? Acá se lo muestro, va a haber un mensaje que va a salir directamente en la pantalla. Es decir, va a salir con el teléfono bloqueado, es decir, vos tenés el teléfono apagado, pum pum (SIC) te avisa el mensaje, te da una alerta y el mensaje sale y te dice en tantos minutos ‘usted se tiene que ir de su casa o tiene que ir al refugio tal’. Va a estar el mensaje con las instrucciones”.

La exministra de Seguridad añadió: “En unos meses vamos a tener este sistema en todos los celulares. La Argentina tiene más celulares que ciudadanos, con lo cual nosotros damos por hecho que el 99,9 por ciento -parezco Lisoform (risas)- va a tener la posibilidad de tener este mensaje. Es decir, en cualquier tipo de celular, aunque tengas el celular apagado, aunque lo tengas en silencio, el celular te va a alertar”.

“Apagado, no”

Si bien en general la descripción que hace Bullrich es correcta, hay algunos datos -replicados en publicaciones del Ministerio de Seguridad en redes- que hicieron enarcar la ceja a varios expertos en comunicaciones. Éstos afirmaron categóricamente que “los mensajes no van a llegar con el celular apagado o en modo avión”.

Así, el periodista y programador Maximiliano Firtman resaltó sobre el sistema: “Prendido, sí. En silencio, sí. Bloqueado, sí. Con notificaciones desactivadas, sí. En modo avión, no. Apagado, no”.

Lo llamativo es que en la publicación del mismo ENACOM sobre el sistema se dice con claridad: “No requiere que los usuarios se registren ni entreguen datos personales; basta con tener el móvil encendido y bajo cobertura”.

La recomendación para el lector es simple: si hay alertas meteorológicas en su área, en general, hay que intentar dejar siempre el teléfono encendido. Es la única forma de que lleguen los mensajes de AlertAR, diga lo que diga el Ministerio de Seguridad.

