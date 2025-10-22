miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 14:50

La Provincia sancionó a OSDE por negar la cobertura de una cirugía oncológica

La cartera productiva aplicó a la empresa de medicina una multa de 20 millones de pesos, luego de que una consumidora abonara de manera particular la cirugía por un cáncer de mama y no recibió reintegro.

Por Agencia DIB
Por años, en Argentina se registran 20 mil casos de cáncer de mama.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a raíz de una denuncia realizada por una persona hipervulnerable y con certificado único de discapacidad, aplicó una multa de 60 salarios mínimos, vitales y móviles –aproximadamente $ 20.000.000– a la empresa de medicina prepaga OSDE por infringir los artículos 4, 5, 8 bis y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Lucía junto a su hija. 

La historia de dos bonaerenses a las que una mamografía les salvó la vida

Según un comunicado difundido por la cartera provincial que encabeza Augusto Costa, el ministerio actuó luego de que la consumidora denunciara que OSDE, en primer lugar, “le había exigido que modificara su plan médico a uno más costoso (del Plan 210 al Plan 310), para autorizar una cirugía oncológica de mastectomía parcial de mama y reconstrucción con colgajo”. Sin embargo, tras concretar la modificación, la empresa no otorgó la autorización.

Negativa de OSDE

El procedimiento fue llevado a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios bonaerense. En su etapa conciliatoria, la consumidora relató que “la cirugía integradora debió suspenderse y que debido a la urgencia médica abonó de manera particular el costo de la cirugía reconstructiva”.

La prepaga OSDE reconoció la negativa de autorizar la cirugía de reconstrucción post mastectomía parcial en la que mantuvo su actitud contraria a las leyes y, también, se opuso a reintegrar el costo de la misma.

La Ley Nacional N° 26.872 de patología mamaria y cirugía reconstructiva expresa que todos los establecimientos de salud, incluidas las prepagas, deben brindar la cobertura de la cirugía de reconstrucción como consecuencia de una cirugía de mastectomía. “De esta manera, la empresa de medicina prepaga informó erróneamente y contrario a la ley a su afiliada”, señala el texto.

Medidas concretas

“En el marco del mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama para crear conciencia sobre la enfermedad, promover la detección temprana a través de exámenes como la mamografía y apoyar a las personas afectadas, esta sanción es una medida concreta para proteger el Derecho Humano a la Salud y prevenir prácticas abusivas que afecten a las personas consumidoras, especialmente a quienes se encuentran en situación de hipervulnerabilidad”, destaca el Gobierno bonaerense.

“Con este tipo de intervenciones, la Provincia continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas a informar, proteger y acompañar a las y los bonaerenses frente a incumplimientos que vulneren sus derechos. Para denuncias, contactarse a [email protected]”, cierra el comunicado.

