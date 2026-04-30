jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 10:01

La Provincia prepara un asistente virtual para consultas y agilizar trámites

Funcionará a través de WhatsApp y webchat, con inteligencia artificial y operadores humanos. Apunta a la atención ciudadana y brindará servicio las 24 horas.

Una persona conectada a su celular.&nbsp;

Una persona conectada a su celular. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la creación del “Asistente Virtual de Consultas y Atención Ciudadana”, una especie de chatbot híbrido que servirá de canal oficial para optimizar el acceso a la información pública y agilizar la respuesta a demandas de la población.

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La herramienta, que funcionará mediante WhatsApp Business con número oficial verificado y a través de webchat en sitios oficiales, permitirá brindar asistencia inmediata sobre trámites, programas y servicios de la administración pública provincial, bajo estándares de eficiencia, celeridad y cercanía con la ciudadanía.

El sistema se basa en un modelo híbrido que combina inteligencia artificial -para el procesamiento automatizado de consultas mediante lenguaje natural- con la intervención de operadores humanos, lo que permitirá tanto respuestas automáticas como la derivación a áreas especializadas cuando sea necesario.

El desarrollo no tiene plazos ni fecha de lanzamiento previstos, pero se va a ir haciendo “en etapas”, de manera “progresiva e incremental”. La idea es empezar con un mínimo de doce organismos del Estado bonaerense e ir integrando sistemas paulatinamente. Al final del proceso, el chatbot debería integrar información y respuestas sobre todas las jurisdicciones y organismos provinciales.

Los detalles del nuevo proyecto sobre el asistente virtual

La Subsecretaría de Gobierno Digital, dependiente del Ministerio de Gobierno, fue designada como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la implementación, regulación y supervisión del servicio. Además, podrá dictar normas complementarias, aprobar protocolos técnicos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Modernización y busca integrar sistemas, procesos y tecnologías para mejorar la calidad de los servicios públicos, promoviendo criterios de accesibilidad e inclusión digital. En ese sentido, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea responde a la alta penetración de la conectividad móvil como principal vía de acceso a internet en el territorio provincial.

El asistente virtual permitirá canalizar consultas, reclamos, denuncias y solicitudes vinculadas a distintos niveles del Estado -provincial, municipal, nacional e incluso del ámbito privado—, garantizando un acceso integral y personalizado a la información.

Fuente: Agencia DIB

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