lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026 - 13:40

La Provincia dio inicio al programa Escuelas Abiertas en Verano

Fue con la presencia de Axel Kicillof en Miramar. El programa cuenta con más de 1.700 sedes donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas y culturales para niños y adolescentes.

Por Agencia DIB
Axel Kicillos en el lanzamiento del programa Escuelas Abiertas de Verano.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la apertura formal del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, en General Alvarado. Fue en el Centro de Educación Física N°75 de Miramar, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Sebastián Ianantuony.

“Este es un programa del Estado provincial que ofrece una solución totalmente gratuita para quienes no pueden pagar una colonia: los chicos y chicas pueden acceder a un espacio para divertirse, con contenidos culturales y deportivos, mientras sus padres continúan con sus actividades”, dijo Kicillof.

“Es el resultado de una inversión muy importante, que alcanza a los 135 municipios, para que todas las familias bonaerenses puedan también disfrutar del verano”, añadió.

“Sin la presencia tan fuerte de las distintas políticas públicas provinciales para apuntalar el turismo y la actividad sería imposible ver una temporada como la que estamos viviendo en toda la provincia de Buenos Aires”, explicó el gobernador. Y añadió: “Tenemos playas hermosas, sierras y lagunas para que todos los argentinos disfruten: a pesar de los palos en la rueda que nos pone el Gobierno nacional, junto a los intendentes vamos a seguir trabajando para tener el mejor verano posible”.

Del programa participan más de 223.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, y tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación, la alimentación y la recreación. Cuenta con 1.724 sedes en los 135 distritos bonaerenses, donde se desarrollan actividades recreativas, deportivas, acuáticas y artísticas, de lunes a viernes y hasta el 30 de enero.

Por su parte, Terigi remarcó: “Este programa es posible gracias al trabajo articulado entre la Provincia y los municipios para garantizar espacios cuidados y de calidad para los chicos y chicas”. “Escuelas Abiertas en Verano es fundamental para continuar con la construcción de vínculos, la diversión y el aprendizaje”, añadió.

Las autoridades recorrieron las instalaciones del CEF N°75, una de las principales sedes del programa en el distrito, donde asisten más de 250 niños y adolescentes pertenecientes a escuelas cercanas.

“Desde el municipio valoramos profundamente esta política pública que garantiza que nuestros pibes transiten la temporada de la mejor manera posible: nos llena de alegría poder ofrecerles, junto a la Provincia, un verano de disfrute, de contención y de entretenimiento”, subrayó Ianantuony.

Fuente: Agencia DIB

