La Provincia actualizó las multas de tránsito y varias ya rondan el millón de pesos

El nuevo valor de la Unidad Fija impacta de lleno en sanciones por semáforo en rojo, uso del celular y falta de cinturón o casco.

Por Agencia DIB
Novedades sobre las multas en la provincia de Buenos Aires.

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) con la que se calcula el valor de las multas por infracciones de tránsito. Desde enero de 2026, varias de estas faltas pasaron a tener multas que rozan los $ 904.000.

El sistema de sanciones en el territorio bonaerense se calcula en base a la UF, una unidad de referencia que se ajusta periódicamente y se publica en el Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito. Con la última actualización, establecida por la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP del 30 de diciembre de 2025, el valor de la UF ronda los $ 1.807.

Las peores infracciones

Entre las infracciones que pueden derivar en las máximas sanciones se encuentran cruzar un semáforo en rojo, negarse a exhibir la documentación obligatoria, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco, y el uso del teléfono celular al conducir.

Estas faltas están penadas con un rango de entre 100 y 500 UF, lo que implica multas que van desde los $ 180.700 hasta casi los $ 904.000.

Desde el organismo provincial señalaron que la severidad de las sanciones responde al alto riesgo que estas conductas representan para la seguridad vial, ya que incrementan la posibilidad de siniestros y agravan sus consecuencias.

Riesgo extremo

El régimen sancionatorio contempla montos aún más elevados para infracciones consideradas de riesgo extremo. El exceso de velocidad encabeza ese listado, con multas que pueden alcanzar los $ 1.807.000.

En el mismo nivel se ubican circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, hacerlo en contramano o transitar por la banquina.

En la web

Las autoridades recordaron que los conductores pueden consultar si registran infracciones a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito de la provincia de Buenos Aires disponible en este enlace.

Allí se puede verificar multas por DNI o patente, descargar el detalle correspondiente y acceder a opciones de pago o descargo.

Fuente: Agencia DIB

