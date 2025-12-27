Franco Colapinto dejó los fierros por un rato y revolucionó San Andrés de Giles durante sus vacaciones

Franco Colapinto atraviesa sus últimos días de descanso en la Argentina antes de volver a la exigente rutina de la Fórmula 1 y eligió un destino inesperado para bajar un cambio: San Andrés de Giles . La presencia del piloto de Alpine no pasó desapercibida y generó una verdadera revolución entre los vecinos de la localidad bonaerense.

Durante su estadía, Colapinto se mostró distendido, cercano y siempre predispuesto a saludar y sacarse fotos con quienes lo reconocían . Fueron muchos los vecinos que aprovecharon su paso por distintos comercios del pueblo para llevarse una postal junto al joven piloto, que se movió con total naturalidad por la ciudad.

Una de las escenas que más llamó la atención fue su visita a una carnicería local , donde accedió a sacarse una selfie con el carnicero.

La imagen, que luego comenzó a circular entre fanáticos del automovilismo, se sumó a una serie de postales cotidianas que reforzaron el perfil simple y cercano del corredor argentino.

El viaje a San Andrés de Giles se dio luego de que Colapinto regresara al país para pasar las fiestas junto a su familia en Pilar. En ese contexto, también aprovechó para reencontrarse con amigos y disfrutar de distintas actividades propias del receso.

En sus primeros días en la Argentina, el piloto asistió a un show de Airbag junto a su grupo de amigos, jugó al pádel con Carlos Tévez en el World Padel Center de Nordelta y realizó entrenamientos de gimnasio luciendo una camiseta del Club Atlético Pilar. Además, en la previa de la Navidad, compartió una cena de sushi con su amigo Bizarrap.

Tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine, Colapinto aprovecha el descanso mientras la escudería trabaja en un nuevo modelo con el que buscará dar un salto de rendimiento de cara al próximo año.

