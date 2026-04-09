La escribana de Adorni: "no logró entender de dónde salió lo de las 12 cuotas"

La escribana de Manuel Adorni , Adriana Nechevenko, afirmó que "no hubo inmobiliaria " involucrada en la compra del departamento de la calle Miró al 500 sino que se trató de "una hipoteca por saldo de precio" entre particulares, ya que " se hizo porque son conocidos ".

Las propiedades de Adorni: su escribana dijo que iba a pagar en cuotas sin interés y que no sabe de dónde salió el dinero

"Que yo sepa, no hubo inmobiliaria. De hecho, la operación se hizo porque son conocidos, amigos. Por eso es lógico esto de que no hay intereses", indicó la escribana en diálogo con Infobae en Vivo y detalló: " El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni porque los chicos van al mismo colegio. Una cosa de esas ".

" No logro entender de dónde salió lo de las 12 cuotas. Esto es lo que se llama en la jerga 'una hipoteca por saldo de precio'. Lo que quiere decir es que una persona que quiere comprar un inmueble entrega un monto que acuerdan entre comprador y vendedor, obviamente menor al total de la operación, y el resto queda a pagar", explicó Nechevenko.

Consultada acerca de si Adorni le pidió que le consiguiera dos personas para prestarle plata, respondió: "No, es que no hubo dos personas que le prestaron plata...Hablamos siempre del departamento de Miró...Las mismas vendedoras dicen 'en lugar de cobrar el total del precio, cobro un poquito, un porcentaje y el resto me lo pagás a un año'. Ante la repregunta respecto de quién trajo a las vendedoras, la escribana contestó tajantemente: "Él, yo no" .

Respecto del origen del dinero que utilizó el jefe de Gabinete para adquirir el departamento, la escribana aseguró que "no es obligatorio que lo explique", ya que se trataba de un monto menor. "No es obligatorio que yo le pida la (documentación) respaldatoria ni mucho menos. No es el caso de que me vienen con 500 mil dólares porque ahí hablamos de otra cosa", agregó.

"Con el tema de dónde va a sacar los 200 mil dólares, él los va a sacar de la venta del departamento que tiene en venta en Asamblea, que es donde vivía", puntualizó Nechevenko, quien reconoció que esa propiedad está hipotecada bajo una modalidad de hipoteca común "donde le prestaron plata y tiene interés". En cuanto a la hipoteca de su antiguo departamento, la escribana detalló: "Paga intereses y capital al final. Creo que vence ahora, pero es prorrogable entre las partes y pueden acordar lo que gusten".

Al referirse al dinero que Adorni utilizará para pagar la hipoteca del departamento de Parque Chacabuco y el dinero para saldar la compra de la propiedad de Caballito, aclaró: " No sé si va a salir todo Asamblea. Lo peor que le puede pasar es tener que vender alguna o devolverla".

Además, la escribana confirmó que el departamento de la calle Miró fue escriturado por 230 mil dólares y ante la pregunta de si el valor del metro cuadrado de una propiedad en Caballito es de 1000 dólares, evitó dar una respuesta contundente. " No tengo idea, yo no soy inmobiliaria, no sé en qué condiciones estaba. A mí me dicen 230 y son 230", argumentó. "Los precios, en rigor de verdad, dependen de un montón de cosas. No me parece que me corresponda ni que sea el momento de analizarlo. Para mí hay un solo precio que es el que ponen las partes. Si es absolutamente ridículo, claro que lo vamos a hablar", agregó.

También se refirió a la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya propiedad fue pagada "con una transferencia" bancaria. En cuanto al monto de la transacción, la escribana corrigió versiones previas sobre el monto: " No, no fue por 20 mil dólares la transferencia".

En cuanto a su vínculo con Adorni, la escribana indicó que lo conoce desde hace "20 o 25 años" cuando él trabajaba en una empresa y ella era escribana de esa compañía. Al hacer referencia a la confianza que tiene en el funcionario nacional, dado que su vínculo viene de varias décadas, Nechevenko rechazó que hubiera motivos para pedir documentación adicional sobre el origen de los fondos.

"Para mí, Manuel Adorni como jefe de Gabinete es el Manuel Adorni que era el empleado de la empresa. No me cambió la persona. Si viene usted y me dice 'compro esto y esto'...Bueno, compre. No soy quién para meterme en su negocio", enfatizó. Y reiteró: "No me pareció sospechosa nunca. Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago". En ese marco, la escribana precisó: "Yo personalmente no le pedí nada porque sabía que Adorni iba a pagar. O sea, estoy absolutamente segura".

Sobre su paso por Comodoro Py, explicó que regresó para entregar documentación que le habían pedido vinculada a las operaciones. Consultada acerca de por qué no llevó su teléfono celular, requerido ayer por las autoridades judiciales, la escribana dijo que se imaginó que "iba a ser un flor de lío", motivo por el que sólo llevó "las carpetas que tenía que dejar, las fotocopias, su DNI y su credencial". Sin embargo, aclaró que su celular "está a disposición, no hay historia".

Al cierre de la entrevista , Nechevenko indicó que en los 15 años previos no había intervenido en "ninguna" operación inmobiliaria de Adorni. Al referirse a la compra del departamento en Caballito, la escribana indicó que la decisión de mudarse estuvo vinculada a motivos de seguridad.

"Se tenía que mudar por un tema de seguridad. (El departamento de) Miró viene porque se tenía que mudar por un tema de seguridad. Esta es la realidad. Asamblea es un edificio muy grande, demasiados vecinos. Habían tenido problemas de que los molestaban de más. Yo sabía que estaban buscando para mudarse como fuera", concluyó.