sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026 - 16:00

La crisis en la obra social de los militares se extiende al interior bonaerense

Un clínica de Mar del Plata suspendió casi todas las prestaciones. En el Conurbano, la entrega de medicamentos es irregular. La deuda total seria de $200.000 millones-

Una protesta en la sede del IOSFA.&nbsp;

Una protesta en la sede del IOSFA. 

Archivo DIB.

La suspensión por parte de una clínica de Mar del Plata de varios servicios que se prestaban a través del del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) extendió al interior bonaerense la preocupación por el mal funcionamiento que viene registrando esa institución.

La novedad se dio en el Hospital Privado de la Comunidad que precisó en un comunicado que informó a la Base Naval de Mar del Plata que debido a “las deudas impagas por parte de IOSFA” se suspenden todos los servicios programados para el personal, a excepción de oncología, pediatría, obstetricia y emergencias con riesgo de vida.

El comunicado de HPC generó ruido porque IOSFA viene con problemas en varias provincias. Por caso, tiene suspendidos lo convenios con un número muy importante de farmacias del Conurbano bonaerense. Incluso, algunas fuentes hablan de dificultades en el hospital Italiano de Bahía Blanca.

Fuentes afectadas por la situación en el HPC indican que las dificultades se extienden a otros centros médicos de Mar del Plata y que en muchos casos los afiliados terminan teniendo que pagar las prestaciones de su bolsillo, sin ninguna certeza respecto de eventuales reintegros.

Presti y la reforma

Con la asunción de Carlos Presti, un militar en actividad, como ministro de Defensa se esperaba una intervención rápida para ordenar el funcionamiento del IOSFA, pero eso todavía no ocurrió.

Fuentes uniformadas y del sistema de Salud hablan de una deuda de unos 200.000 millones de pesos con prestadores de todo tipo por parte del IOSFA.

En Casa Rosada, en ese marco, estarían evaluando una primera reforma, que podría establecerse por decreto en los próximos días, que divida en Instituto-que tiene 600 mil usuarios- entre Seguridad y Defensa.

Fuente: Agencia DIB.

