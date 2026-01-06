La Asesoría General de Gobierno abre una nueva convocatoria para jóvenes profesionales del derecho

Pergamino: la llegada de los Reyes Magos en paracaídas terminó con uno de ellos fracturado

La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene abierta, hasta el 31 de enero , la sexta convocatoria de Agentes Ingresantes , una iniciativa dirigida a jóvenes profesionales del derecho con interés en el ejercicio de la abogacía del Estado, vocación de servicio público y compromiso con los valores democráticos.

La convocatoria se inscribe en una política integral de gestión del conocimiento, orientada a fortalecer el rol estratégico del asesoramiento jurídico en la administración pública bonaerense, mediante la incorporación planificada de nuevos perfiles profesionales y su formación continua.

El llamado que forma parte del Programa de Incorporación de Trabajadores/as a la Asesoría General de Gobierno , propone un recorrido estructurado de ingreso en que se distinguen etapas de selección, inducción y perfeccionamiento organizacional como parte del desarrollo de la carrera administrativa que articula instancias de formación teóricas y prácticas.

Desde su implementación en 2021, el programa registró más de 1.200 postulaciones y permitió la incorporación de 50 profesionales, que hoy forman parte del plantel de la Asesoría General de Gobierno y fortalecen la asistencia jurídica en la provincia.

Cómo es el proceso de selección

Comienza con la definición de los perfiles profesionales en función de las necesidades del organismo y de las áreas del derecho que precisan incorporar agentes. En esta etapa se consideran aspectos objetivos como la formación académica, los antecedentes laborales y los campos de especialización demandados.

Clausurado el período de inscripción, se analizan las postulaciones recibidas y se convoca a las candidatas y candidatos a una entrevista ante un Comité Evaluador. Quienes superen esta instancia deben aprobar un examen de suficiencia que evalúa conocimientos en derecho constitucional nacional y provincial, derecho administrativo, regímenes de empleo público y contrataciones públicas, así como contenidos vinculados a la historia institucional de la provincia de Buenos Aires y de la Asesoría General de Gobierno.

La última fase de la etapa de selección consiste en una entrevista de aptitudes personales a cargo de profesionales de la psicología con especialización en orientación vocacional y ocupacional. Con toda la información reunida, el Comité Evaluador eleva la nómina de quienes hayan demostrado mejor desempeño a lo largo del proceso para su incorporación como personal de planta transitoria temporaria del Organismo, de acuerdo con las vacantes disponibles.

Inducción y formación para la función pública

Las y los ingresantes atraviesan luego una etapa de inducción teórico-práctica de noventa días. Durante los primeros cuarenta y cinco días la formación se desarrolla en la sede central de la Asesoría General de Gobierno, en la ciudad de La Plata, e incluye cursos dictados por la Escuela de Abogacía del organismo.

En este marco, las y los agentes deben aprobar la Diplomatura en Escritura y Argumentación Jurídica y, dentro de los dos primeros años, la Especialización en Abogacía de la Administración Pública Provincial.

La segunda mitad de la inducción contempla rotaciones por distintas delegaciones del organismo, además de visitas a distintas áreas del Estado provincial y recorridas territoriales, con el objetivo de conocer de primera mano el impacto del asesoramiento jurídico en la gestión pública y en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Cumplida la etapa de inducción, el Programa avanza con el desarrollo de la carrera administrativa por medio de rotaciones bianuales que a lo largo de tres ciclos consolidan una trayectoria total de seis años.

De este modo, la iniciativa busca consolidar una nueva generación de profesionales del derecho formados para el ejercicio de la abogacía del Estado, con una mirada integral sobre la gestión pública, el interés general y la vigencia de los valores democráticos.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden postularse completando el formulario online disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg7K7ftqKBYuNCRi1Mh9aXsr99TzbgkuE__XH6RDdsRH0YMQ/viewform

Más información sobre el Programa y sus ediciones anteriores se encuentra disponible en la web institucional: