La argentina Samantha Schweblin se lleva el millón de euros del Premio AENA de Narrativa por "El buen mal"

La primera edición del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana , galardón que reconoce al mejor autor en castellano del último año, fue a parar a las manos de la escritora argentina Samantha Schweblin , por su libro de cuentos “El buen mal” . El premio es uno de los mayores en metálico de la literatura en nuestro idioma: nada menos que un millón de euros , una suma equivalente a la del Nobel . De acuerdo con la presidenta del Jurado, Rosa Montero , los cuentos del volumen de Schweblin “recorren la frontera de lo posible y lo imposible” y “elevan la tradición del cuento al punto más alto” .

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El premio, acordado por mayoría entre el jurado y entregado en Barcelona , reconoce al género del cuento cuando “parece que el mundo se cae en pedazos e insistimos en celebrar la literatura ”, según subrayó la misma Schweblin.

La escritora argentina agradeció en su discurso a los lectores que se sumergen en las historias plasmadas sobre el papel, pero también apuntó a aquellos que destruyen los centros del saber, con el foco puesto en “la muy quebrada Universidad pública de Buenos Aires” .

El libro 'El buen mal', de Samanta Schweblin @sschweblin , se alza como ganador del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. La obra está dividida en seis cuentos en los que los personajes se encuentran acosados por una tragedia inminente. Para ello, la escritora… pic.twitter.com/4VLNlEgxeB

“El buen mal” fue publicado por Seix Barral el año pasado, y escrito durante los años 2021 y 2024 . Reúne seis relatos que abordan cuestiones como la maternidad, el miedo, la culpa y la vigilancia social .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aena/status/2041984828334084318?s=20&partner=&hide_thread=false "Me pregunto si el Premio Aena y el jurado son conscientes de la declaración de principios que supone premiar un libro como este. Este premio da un primer paso al reconocer la excepción: un reconocimiento al género del cuento. No era fácil esa lista de finalistas, porque había… pic.twitter.com/C7qGFtCpbF — Aena (@aena) April 8, 2026

De Buenos Aires a Berlín

Samanta Schweblin, en tanto, nació en 1978 en Buenos Aires. Su primer libro de cuentos, “El núcleo del disturbio”, ganó el Premio del Fondo Nacional de las Artes en 2002. En 2009 publicó “Pájaros en la boca”.

Y se consagró con la novela “Distancia de rescate”, en 2014.

La escritora reside en Berlín hace más de una década, donde también se desempeña como docente de escritura creativa. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y obtuvo reconocimientos internacionales, entre ellos el National Book Award en Estados Unidos y dos nominaciones al Premio Booker Internacional.

Finalistas

Hubo cuatro finalistas del premio AENA, que recibirán 30.000 euros cada uno: los autores españoles Enrique Vila-Matas y Marcos Giralt Torrente, por “Canon de cámara oscura” y “Los ilusionistas”, respectivamente; el colombiano Héctor Abad Faciolince, por “Ahora y en la hora”, y la chilena Nona Fernández, con la obra “Marcianos”.

Embed - Gala de entrega del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

El jurado estuvo presidido por la mencionada Montero, que estuvo acompañada por otros autores como Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca Prado, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop Carratalà y Élmer Mendoza.

Premio millonario

Con el millón de euros otorgado al ganador y los 30.000 euros para cada finalista, el AENA es uno de los galardones literarios mejor pagados del mundo. Solo está detrás del Nobel, que el año pasado entregó 11 millones de coronas suecas, poco más de 1 millón de euros al cambio actual; del Premio Planeta (que, con un premio igual para el vencedor, entrega también 200.000 euros al finalista), y del The Million’s Poet de Abu Dhabi, un popular reality show literario emitido en Emiratos Árabes Unidos cuyo ganador se lleva cinco millones de dirhams, más de 1,1 millones de euros, por un poema.

Por su parte, AENA (sigla de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) es la empresa estatal que gestiona los aeropuertos en España y, a través de su filial AENA Internacional, en Latinoamérica. En su web destaca que maneja “los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo, y generadores de valor para nuestros accionistas, nuestros clientes y la sociedad”.

Fuente: Agencia DIB