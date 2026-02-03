martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 10:14

Cañuelas: un incendio arrasó con un depósito de autos a metros de la Ruta 205

Las llamas afectaron un predio de dos hectáreas en la zona rural de El Taladro y destruyeron unos 160 vehículos.

Por Agencia DIB
En el siniestro trabajaron nueve dotaciones de bomberos, tanto de Cañuelas como de Lobos.

El Ciudadano

Un incendio de gran magnitud se desató este domingo, pasado el mediodía, en un depósito de automóviles ubicado a la altura del kilómetro 73,5 de la Ruta 205, en cercanías del barrio El Taladro de la localidad de Cañuelas. El fuego avanzó con rapidez sobre un predio de aproximadamente dos hectáreas donde se almacenan vehículos siniestrados y materiales bajo distintos tinglados.

De acuerdo con información divulgada por El Ciudadano de Cañuelas, según las primeras evaluaciones unas 160 unidades resultaron completamente carbonizadas, dentro de un total estimado de entre 500 y 600 autos que se encontraban en el lugar con destino al desarme y la comercialización de repuestos. Se calcula que se perdió aproximadamente el 10% del total del contenido del depósito.

Nueve dotaciones

Para combatir las llamas trabajaron nueve dotaciones de bomberos de Cañuelas y dos de Lobos, con un despliegue que incluyó móviles de ataque rápido y unidades de abastecimiento.

El operativo permitió contener el avance del fuego, que había comenzado a propagarse por los pastizales resecos de la banquina.

Si bien el incendio fue controlado, al caer la tarde el personal continuaba realizando tareas de enfriamiento y remoción de focos calientes. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.

Investigado

El depósito, dedicado al acopio de vehículos chocados, ya había sido objeto de investigaciones y pedidos de informes en años anteriores para determinar la habilitación del predio y la procedencia de los automóviles allí almacenados, así como por el eventual impacto ambiental de la actividad.

La causa quedó caratulada como “incendio” y es investigada por la UFI N°2 de Cañuelas.

