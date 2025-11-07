viernes 07 de noviembre de 2025
7 de noviembre de 2025 - 11:08

José C. Paz: en otra pelea en una escuela, madres se enfrentaron a los golpes en el patio

La discusión empezó entre dos alumnas de la Secundaria 14 y derivó en un disturbio de proporciones, que debió ser desactivado por la Patrulla Urbana del distrito.

Por Agencia DIB
Un momento de la brutal pelea en el colegio de José C. Paz.

Captura de video

En otro episodio de violencia intraescolar, una discusión entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 del partido bonaerense de José C. Paz derivó en una pelea en pleno patio escolar en la que también participaron varias madres.

El episodio ocurrió este jueves por la mañana en el establecimiento ubicado en el barrio Frino, y quedó registrado en videos que circularon entre los vecinos y se viralizaron en redes sociales.

Embed - VIOLENTA PELEA ENTRE MADRES en un COLEGIO de JOSÉ C. PAZ #BuenTelefe

Batalla campal

En las grabaciones se observa cómo las dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir o se alejan para no quedar en medio.

En cuestión de segundos, una mujer —según testigos, la madre de una de las alumnas— empezó a forcejear con otra, lo que desata una batalla campal.

Entre los gritos, se escuchan pedidos de “pará” y “llamen a la Policía”, mientras más personas se suman al tumulto.

Las imágenes muestran empujones, golpes y corridas frente a los alumnos que registraban la escena con sus teléfonos.

Golpes y crisis nerviosas

Mientras varias mujeres se tiraban del pelo entre sí y los docentes y directivos intentaban separarlas, llegó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta. La ambulancia que acudió a la escuela asistió a las personas que presentaban golpes y crisis nerviosas.

Desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó por una disputa previa entre dos alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital.

“Estamos trabajando con las familias y el equipo de orientación escolar para evitar que se repitan hechos de este tipo”, indicaron fuentes de la institución.

