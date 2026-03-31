martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 08:45

IOMA: alertan por la filtración de padrones y estafas a afiliados

El organismo confirmó acceso no autorizado a datos de afiliados y advirtió por posibles fraudes. Todos los detalles y cómo evitar una estafa.

Por Agencia DIB
IOMA advierte sobre estafas.&nbsp;

IOMA advierte sobre estafas. 

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) confirmó que sufrió un ataque informático que derivó en el acceso a padrones de afiliación. La situación sobre posibles estafas fue comunicada por el propio organismo a través de un comunicado oficial y buscó llevar tranquilidad a los bonaerenses.

Más noticias
¿cual es el aporte de las universidades argentina s a la nuevamision a la luna?

¿Cuál es el aporte de las universidades argentina s a la nuevamisión a la Luna?
Rastrillaje de búsqueda de los restos de Miguel Bru en Abasto. 

La Plata: se realiza una nueva búsqueda para encontrar los restos de Miguel Bru en Abasto

En ese sentido, indicó que detectó en las últimas horas un ataque cibernético que implica a los padrones de afiliación, sin vulneración de los datos personales sensibles ni afecta el normal funcionamiento de los sistemas del Instituto.

La obra social ya inició las denuncias penales y otras acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir con ello cualquier otro intento de estafa, lo que implica colaborar con las autoridades competentes para detener estas prácticas.

La alerta surgió cuando esta amenaza de ataque cibernético fue publicada por la firma Chronus Team, un grupo con antecedentes en México y América Latina, que fue vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos. Ante lo cual, la obra social tomó la medida de resguardo de los datos afiliatorios.

Desde IOMA buscaron llevar tranquilidad respecto del tipo de información alcanzada por el ataque. “No se han visto comprometidos datos sensibles ni financieros de las personas afiliadas”, remarcaron.

La filtración, de acuerdo a lo informado, corresponde a padrones de afiliación, es decir, bases que incluyen datos identificatorios como nombre, documento y condición dentro de la obra social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IOMAgba/status/2038738893810405794&partner=&hide_thread=false

Es importante saber por parte de las personas afiliadas que la obra social nunca solicita información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.

Existen falsos gestores que pueden contactarte con el fin de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos” para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias, por lo que compartimos el procedimiento recomendado ante cualquier acción o intento de contacto sospechoso.

  • No respondás ni hagas clic en ningún enlace.
  • Bloqueá al remitente o número sospechoso.
  • Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.
  • No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

¿Cuál es el aporte de las universidades argentina s a la nuevamisión a la Luna?

La Plata: se realiza una nueva búsqueda para encontrar los restos de Miguel Bru en Abasto

Fin de temporada: 120 guardavidas cubrirán 90 bajadas en La Costa hasta el 15 de abril

En la cárcel de San Nicolás, más de 400 internos iniciaron el ciclo lectivo

Rutas trágicas: siete muertos y ciudades de luto tras dos accidentes de tránsito

Nación creó un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes sociales

Tragedia en la ruta 5: cuatro muertos por un choque frontal

Denuncian faltantes de vacunas y demoras en la entrega por parte del Gobierno nacional

Mar del Plata: golpeó a una joven que tiene una válvula cerebral y compartió el video en redes

Autorizan nuevos aranceles para los colegios privados bonaerenses: cómo quedan las cuotas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente sobre la ruta 33. 

Rutas trágicas: siete muertos y ciudades de luto tras dos accidentes de tránsito

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En el segundo semestre del año pasado más de 8,4 millones de personas vivían en situación de pobreza en los principales centros urbanos del país.

La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del año pasado, según el Indec