IOMA: alertan por la filtración de padrones y estafas a afiliados

El Instituto de Obra Médico Asistencial ( IOMA ) confirmó que sufrió un ataque informático que derivó en el acceso a padrones de afiliación . La situación sobre posibles estafas fue comunicada por el propio organismo a través de un comunicado oficial y buscó llevar tranquilidad a los bonaerenses.

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En ese sentido, indicó que detectó en las últimas horas un ataque cibernético que implica a los padrones de afiliación, sin vulneración de los datos personales sensibles ni afecta el normal funcionamiento de los sistemas del Instituto.

La obra social ya inició las denuncias penales y otras acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir con ello cualquier otro intento de estafa , lo que implica colaborar con las autoridades competentes para detener estas prácticas.

La alerta surgió cuando esta amenaza de ataque cibernético fue publicada por la firma Chronus Team, un grupo con antecedentes en México y América Latina, que fue vinculado a filtraciones de datos de organismos públicos. Ante lo cual, la obra social tomó la medida de resguardo de los datos afiliatorios.

Desde IOMA buscaron llevar tranquilidad respecto del tipo de información alcanzada por el ataque. “No se han visto comprometidos datos sensibles ni financieros de las personas afiliadas”, remarcaron.

La filtración, de acuerdo a lo informado, corresponde a padrones de afiliación, es decir, bases que incluyen datos identificatorios como nombre, documento y condición dentro de la obra social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IOMAgba/status/2038738893810405794&partner=&hide_thread=false ¡Atención afiliados y afiliadas!



Comunicado importante de IOMA. Alerta por la filtración de padrones de afiliación y medidas de seguridad adoptadas.



Más información en nuestra Página Web: https://t.co/hbZEv4cW0R@homerogiles pic.twitter.com/G6CV716D4g — IOMA (@IOMAgba) March 30, 2026

Es importante saber por parte de las personas afiliadas que la obra social nunca solicita información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación, ni datos sensibles por teléfono, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.

Existen falsos gestores que pueden contactarte con el fin de “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos” para realizar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias, por lo que compartimos el procedimiento recomendado ante cualquier acción o intento de contacto sospechoso.

No respondás ni hagas clic en ningún enlace.

Bloqueá al remitente o número sospechoso.

Denunciá el intento a través de los canales oficiales de IOMA habilitados.

No compartas claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu Clave Fiscal o claves bancarias.

Fuente: Agencia DIB