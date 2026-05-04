Inflación: a la espera del dato nacional, en Bahía Blanca hubo desaceleración

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Creebba) registró en abril una suba del 2,6% en Bahía Blanca, según el informe elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (Creebba). El dato mostró una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de marzo. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en 30,8%.
El mes pasado, el índice bahiense había dado 2,9%, contra el 3,4% registrado por el Indec a nivel nacional.
De acuerdo con el relevamiento, el capítulo que registró el mayor incremento mensual fue “Transporte y comunicaciones”, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo impulsado principalmente por los combustibles y lubricantes, que treparon 10,5%, además de subas en seguros, estacionamientos y servicios vinculados, y en telefonía e Internet.
En segundo lugar se ubicó “Educación”, con una variación del 3,8%, explicada por incrementos tanto en la educación formal como en otros servicios educativos. Le siguió “Salud”, que mostró un alza del 3,1%, impulsada por subas en servicios médicos y odontológicos, prepagas y medicamentos. Por su parte, “Vivienda” aumentó 2,7%, con incidencia de los ajustes en servicios públicos y alquileres.
El informe también detalla que la inflación núcleo se ubicó por encima del nivel general, con un incremento del 3,1% mensual. Entre los principales aumentos dentro de esta categoría se destacaron clubes y espectáculos deportivos, pescados y mariscos, combustibles, conservas de pescado y artículos para el hogar. En tanto, los precios regulados crecieron 2,6% y los estacionales registraron una caída del 2,2%.
En la comparación entre bienes y servicios, ambos mostraron subas similares, con variaciones del 2,6% y 2,7% respectivamente. Dentro de los alimentos, los mayores aumentos se observaron en leche fresca (10,8%), agua mineral (5,4%) y azúcar (5,2%). En contraste, se registraron bajas significativas en productos como tomate (-25,5%), manzana (-19,9%) y naranja (-5,8%).
Fuente: Agencia DIB