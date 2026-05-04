lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 17:31

Inflación: a la espera del dato nacional, en Bahía Blanca hubo desaceleración

Registró en abril una suba del 2,6%, según el informe elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (Creebba), 0,3% por debajo del mes anterior.

Por Agencia DIB
Inflación: en Bahía Blanca el capítulo que registró el mayor incremento mensual fue “Transporte y comunicaciones”, con una suba del 4,4%.

Inflación: en Bahía Blanca el capítulo que registró el mayor incremento mensual fue “Transporte y comunicaciones”, con una suba del 4,4%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Creebba) registró en abril una suba del 2,6% en Bahía Blanca, según el informe elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (Creebba). El dato mostró una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de marzo. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en 30,8%.

Más noticias
Novedades sobre los precios de los alquileres.

Colectivos, luz, gas, alquileres y más: las subas que golpean a los bonaerenses
Precios y consumo, en la mira.

El consumo continúa en la pendiente y cayó un -5,1% en marzo

El mes pasado, el índice bahiense había dado 2,9%, contra el 3,4% registrado por el Indec a nivel nacional.

De acuerdo con el relevamiento, el capítulo que registró el mayor incremento mensual fue “Transporte y comunicaciones”, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo impulsado principalmente por los combustibles y lubricantes, que treparon 10,5%, además de subas en seguros, estacionamientos y servicios vinculados, y en telefonía e Internet.

En segundo lugar se ubicó “Educación”, con una variación del 3,8%, explicada por incrementos tanto en la educación formal como en otros servicios educativos. Le siguió “Salud”, que mostró un alza del 3,1%, impulsada por subas en servicios médicos y odontológicos, prepagas y medicamentos. Por su parte, “Vivienda” aumentó 2,7%, con incidencia de los ajustes en servicios públicos y alquileres.

Inflación Bahía Blanca

El informe también detalla que la inflación núcleo se ubicó por encima del nivel general, con un incremento del 3,1% mensual. Entre los principales aumentos dentro de esta categoría se destacaron clubes y espectáculos deportivos, pescados y mariscos, combustibles, conservas de pescado y artículos para el hogar. En tanto, los precios regulados crecieron 2,6% y los estacionales registraron una caída del 2,2%.

En la comparación entre bienes y servicios, ambos mostraron subas similares, con variaciones del 2,6% y 2,7% respectivamente. Dentro de los alimentos, los mayores aumentos se observaron en leche fresca (10,8%), agua mineral (5,4%) y azúcar (5,2%). En contraste, se registraron bajas significativas en productos como tomate (-25,5%), manzana (-19,9%) y naranja (-5,8%).

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Colectivos, luz, gas, alquileres y más: las subas que golpean a los bonaerenses

El consumo continúa en la pendiente y cayó un -5,1% en marzo

Tres Arroyos inauguró su conexión aérea con Buenos Aires

Luján: premios millonarios para rediseñar el acceso a la Basílica

La FEB y Suteba, dos gremios docentes que van a las urnas para definir sus liderazgos

Fortín Olavarría: tres muertos en un choque frontal entre camionetas

Economía circular: en alianza con productores locales, nace el tomate deshidratado de la UNLP

El Gobierno actualizó el sistema de donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares

Violencia social: mató al vecino porque dejó el auto mal estacionado sobre su vereda

Alerta amarilla por tormentas en casi toda la provincia: cuándo llegan las lluvias

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Donación de sangre.

El Gobierno actualizó el sistema de donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Bahía Blanca -en la foto en 1905- uno de los ocho puertos bonaerenses que están en el libro En los muelles.

Se presentó "En los muelles", un libro con los puertos bonaerenses y sus historias