Inflación: a la espera del dato nacional, en Bahía Blanca hubo desaceleración

Inflación: en Bahía Blanca el capítulo que registró el mayor incremento mensual fue “Transporte y comunicaciones”, con una suba del 4,4%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-Creebba) registró en abril una suba del 2,6% en Bahía Blanca , según el informe elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (Creebba). El dato mostró una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de marzo . Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en 30,8%.

El mes pasado, el índice bahiense había dado 2,9%, contra el 3,4% registrado por el Indec a nivel nacional.

De acuerdo con el relevamiento, el capítulo que registró el mayor incremento mensual fue “Transporte y comunicaciones”, con una suba del 4,4% . El aumento estuvo impulsado principalmente por los combustibles y lubricantes, que treparon 10,5%, además de subas en seguros, estacionamientos y servicios vinculados, y en telefonía e Internet.

En segundo lugar se ubicó “Educación”, con una variación del 3,8%, explicada por incrementos tanto en la educación formal como en otros servicios educativos. Le siguió “Salud”, que mostró un alza del 3,1%, impulsada por subas en servicios médicos y odontológicos, prepagas y medicamentos. Por su parte, “Vivienda” aumentó 2,7%, con incidencia de los ajustes en servicios públicos y alquileres.

Inflación Bahía Blanca

El informe también detalla que la inflación núcleo se ubicó por encima del nivel general, con un incremento del 3,1% mensual. Entre los principales aumentos dentro de esta categoría se destacaron clubes y espectáculos deportivos, pescados y mariscos, combustibles, conservas de pescado y artículos para el hogar. En tanto, los precios regulados crecieron 2,6% y los estacionales registraron una caída del 2,2%.

En la comparación entre bienes y servicios, ambos mostraron subas similares, con variaciones del 2,6% y 2,7% respectivamente. Dentro de los alimentos, los mayores aumentos se observaron en leche fresca (10,8%), agua mineral (5,4%) y azúcar (5,2%). En contraste, se registraron bajas significativas en productos como tomate (-25,5%), manzana (-19,9%) y naranja (-5,8%).

Fuente: Agencia DIB