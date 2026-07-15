Incendio en una vivienda de Pablo Nogués: murió una niña de 3 años

La vivienda destruida por el fuego en Pablo Nogués.

Una niña de 3 años murió en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, como consecuencia de un incendio que destruyó la casa en la que vivía junto con sus hermanos.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Nazca y Lavoisier, cuando bomberos debieron acudir por un incendio en una vivienda. Al momento del inicio del fuego se encontraban dos adultos y cinco niños, de los cuales cuatro debieron ser trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete.

Los dos adultos lograron salir por sus propios medios. Acerca de la víctima, el medio local Enterate Malvinas, confirmó que murió por inhalación de monóxido de carbono.

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal del SAME y Policía Científica.

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