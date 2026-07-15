miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 13:11

Pinamar: advierten que el "Enduro del Invierno" puede causar un desastre ambiental

La ONG Fundación Ecológica Pinamar aseguró que el megaevento, en el que se esperan más de 500 motociclistas, provocaría "la destrucción de las dunas que protegen a la ciudad de los temporales y una erosión descontrolada”.

Por Agencia DIB
enduro-invierno

Pinamar se prepara para el megaevento motociclístico llamado “Enduro del Invierno”, previsto para fines de agosto, y que se espera que reúna a más de 500 pilotos. Pero no todos están de acuerdo con la competencia: la Fundación Ecológica Pinamar (FEP) presentó un durísimo reclamo ante el intendente Juan Ibarguren y el Concejo Deliberante, donde advierte que el evento amenaza con provocar daños severos e irreparables en el sistema de médanos de la ciudad.

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Según cuenta Pinamar a Diario, la ONG ambientalista dejó en claro que “la costa no es un escenario vacío” ni una pista de carreras para espectáculos masivos. De llevarse a cabo en el frente costero, “la circulación intensiva de motos desataría una degradación inmediata: compactación extrema de la arena, destrucción de las dunas que protegen a la ciudad de los temporales y una erosión descontrolada al eliminarse la vegetación que fija los médanos”.

Flyer publicitario del Enduro del Invierno.

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Impacto en la fauna

De acuerdo con la fundación, “el impacto sobre la fauna local también pinta un panorama preocupante”. Ya que “el ensordecedor ruido de los motores, la velocidad y la invasión de miles de espectadores amenazan con desatar un estrés masivo en aves, reptiles y pequeños mamíferos, interrumpiendo sus ciclos de alimentación y reproducción”.

Además, “existe un riesgo inminente de aplastamiento y destrucción de nidos, huevos y refugios en plena playa. A esto se suma el peligro de contaminación por derrames de combustible, lubricantes y la marea de microplásticos y basura que suele dejar la concentración de público”.

“Que el municipio recapacite”

La fundación advirtió también que este evento “normaliza” el “peligroso uso de vehículos recreativos en zonas frágiles, fomentando prácticas que ya son tristemente famosas por provocar graves accidentes en los médanos de la región”.

La comunidad ambientalista exigió una reunión urgente con la Comisión de Ecología para “exigir que el municipio recapacite y relocalice el Enduro en un predio adecuado, fuera de las dunas, antes de que el daño sea irreversible”.

Fuente: Agencia DIB

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