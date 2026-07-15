La Universidad Nacional de La Plata avanza en la creación de la Licenciatura en Enfermería

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio un paso clave hacia la creación de la Licenciatura en Enfermería . En una reunión destinada a la presentación e implementación de la nueva carrera, el presidente de la UNLP, Dr. Arq. Fernando Tauber, expresó su conformidad con el proyecto académico, lo que permitió iniciar el recorrido administrativo e institucional que deberá culminar con su aprobación definitiva y posterior acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

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Esta instancia marca el comienzo del proceso que deberá atravesar las distintas evaluaciones y aprobaciones previstas por la normativa universitaria. Además del correspondiente procedimiento de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), requisito indispensable para las carreras alcanzadas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior.

La Facultad de Ciencias Médicas cuenta actualmente con la carrera de Enfermería Universitaria , de nivel de pregrado. La incorporación de la Licenciatura permitirá completar el trayecto formativo dentro de la propia institución, ampliando la oferta académica y respondiendo a las crecientes demandas del sistema sanitario.

En este sentido, la creación de la Licenciatura busca garantizar una formación de excelencia, basada en evidencia científica, con una perspectiva humanística e interdisciplinaria, fortaleciendo el rol social de la universidad pública.

Además, constituye una decisión estratégica para la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y para la Facultad de Ciencias Médicas: permitirá consolidar una propuesta académica integral, fortalecer las actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el sistema sanitario, y posicionar a la Facultad como referente en la formación de profesionales de enfermería.

Asimismo, garantizará que las y los egresados de Enfermería Universitaria puedan continuar su formación de grado sin necesidad de trasladarse a otras instituciones, promoviendo la igualdad de oportunidades de acceso a una educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

Respuesta a demandas del sistema de salud

La iniciativa también representa una respuesta concreta a las necesidades del sistema de salud. Argentina registra un déficit de profesionales de enfermería en relación con los indicadores recomendados para brindar una atención adecuada, por lo que la formación de nuevos licenciados resulta clave para fortalecer la calidad de los cuidados, promover prácticas basadas en evidencia y contribuir al derecho a la salud de toda la comunidad.

Las transformaciones en los modelos de atención, los avances científicos y tecnológicos y los cambios en la estructura demográfica de la población demandan un nuevo perfil profesional para la enfermería.

El incremento sostenido de las personas mayores y muy mayores, junto con la disminución de la natalidad, plantea nuevos desafíos para el sistema de salud y exige equipos preparados para brindar cuidados integrales, especializados y basados en evidencia científica, tanto en el ámbito asistencial como en la gestión, la docencia y la investigación.

Del encuentro participaron el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Gustavo Marín; la vicedecana, Dra. Irene Ennis; la directora de la carrera de Enfermería Universitaria, Lic. Prof. Gemina Belén Vera; y el equipo de gestión de la carrera, integrado por las y los licenciados y profesores Gisela Cabral, María José Iturbide y Amaru Verdesoto, quienes presentaron los principales lineamientos académicos de la propuesta.

Fuente: Agencia DIB