El empleo formal cayó en abril, pero también el independiente

El mercado laboral registrado volvió a deteriorarse en abril y completó doce meses consecutivos de caída , de acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo. Pero también enciende una alarma que el retroceso del empleo independiente .

En abril se contabilizaron 12,765 millones de trabajadores registrados, 28.000 menos que en marzo (-0,2%) y 92.200 menos que un año atrás (-0,7%). La principal explicación del retroceso volvió a estar en el empleo asalariado privado , que cayó hasta los 6,130 millones de trabajadores, con una pérdida de casi 12.000 puestos respecto del mes anterior y de 128.600 en comparación con abril de 2025 (-2,1%).

La caída del empleo formal se mantiene desde septiembre de 2023 y, tomando como referencia el inicio de la actual gestión nacional, el deterioro resulta aún más pronunciado. Desde noviembre de 2023 se perdieron 329.667 puestos de trabajo registrados, de los cuales 235.419 corresponden al sector privado. El empleo público y el trabajo en casas particulares registraron leves incrementos en abril que apenas compensaron una parte de la destrucción de puestos privados, aunque ambos continúan cerca de los niveles más bajos del período.

Empleo: la mayoría de los sectores en baja

Los informes oficiales también muestran que el deterioro alcanza a la mayor parte de la economía. En abril únicamente Hoteles y restaurantes (+0,4%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%) incrementaron su nivel de empleo. Enseñanza, Servicios sociales y de salud y Suministro de electricidad, gas y agua permanecieron sin cambios, mientras que el resto de las principales ramas registró bajas. Entre ellas se destacaron Pesca (-5,9%), Intermediación financiera (-0,9%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,4%), Industrias manufactureras (-0,3%), Comercio y reparaciones (-0,3%) y Explotación de minas y canteras (-0,3%).

La industria continúa siendo uno de los sectores más afectados. Según los datos disponibles, acumula 18 meses consecutivos de caída del empleo y desde noviembre de 2023 perdió más de 80.000 puestos de trabajo registrados, concentrando buena parte del deterioro observado durante el último año. También el comercio mantiene una tendencia negativa, sin que otros sectores logren compensar esas pérdidas.

En cuanto al trabajo independiente, el SIPA muestra que en la comparación interanual aumentó 1,8%, impulsado principalmente por el crecimiento del monotributo y el monotributo social. Sin embargo, en la comparación mensual de abril se observó una caída del 0,7%, con retrocesos en todas las categorías: monotributo social (-2,1%), autónomos (-1,0%) y monotributistas (-0,5%). En marzo y abril, además, se registró una reducción cercana a 16.000 monotributistas.

Los indicadores salariales tampoco muestran una mejora significativa. De acuerdo con el SIPA, el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado volvió a ubicarse en abril por debajo del nivel de noviembre de 2023, reflejando un escenario de estancamiento del poder adquisitivo junto con la persistente caída del empleo formal.

Fuente: Agencia DIB