Avanzan con cambios en el cobro de peaje en rutas bonaerenses: ¿cómo es el nuevo sistema?

Cada vez más cabinas de peaje en rutas de la Provincia cuelgan un cartel que dice: “está estación solo acepta pagos electrónicos” , lo que implica que los usuarios no pueden usar efectivo para abonar la tarifas, como venían haciendo hasta ahora.

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El nuevo sistema acepta varias variantes que no se limitan al conocido Telepase, la opción de pago virtual automático que de todos modos es la recomendada por las concesionarias de los corredores principales.

Según indicaron en un comunicado, sin Telepase: “el pago se deberá realizar en las vías habilitadas para el pago Electrónico Manual mediante tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless (NFC) o a través de las billeteras virtuales habilitadas escaneando un código QR ”.

“Si por algún motivo el usuario ha pasado sin abonar por alguno de los medios indicados, para evitar multas podrá realizar el pago desde la web”, se indicó desde Corresur, que administra las rutas 3, 205, 226 y las autopistas Ricchieri, Jorge Newbery y Ezeiza Cañuelas.

En las vías, mediante sensores y lectores, el paso del vehículo queda registrado automáticamente y el importe del peaje se asocia al dominio del vehículo para que pueda abonarlo posteriormente online.

¿Cómo realizar el pago?

Una vez realizado el paso por la estación de peaje, cada conductor deberá ingresar a www.corresur.com.ar. En la parte superior del sitio encontrará un acceso animado que dice "Consultar y regularizá tus viajes", desde donde podrá verificar las pasadas registradas.

Luego, haciendo clic en esa imagen, el usuario será redireccionado a un sitio donde para acceder al estado de deuda será necesario completar los siguientes datos:

* Patente del vehículo.

* Nombre y apellido del titular.

* DNI o CUIT.

* Teléfono.

* Correo electrónico.

Una vez validados los datos, el sistema mostrará las pasadas pendientes de pago asociadas al dominio ingresado.

La consulta no se limita únicamente a los pasos realizados en las estaciones administradas por Corresur.

El sistema integra también otras concesiones viales que utilizan la misma plataforma de gestión, por lo que el usuario podrá visualizar en una única cuenta las pasadas pendientes correspondientes a los distintos corredores adheridos.

Fuente: Agencia DIB.