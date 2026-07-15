Crimen de Pérez Algaba: hallaron ahorcada a una testigo que declaró en el juicio

El empresario Fernando Pérez Algaba. Ariana Yael González, la mujer que apareció ahorcada. Primer Plano online

Una testigo clave que declaró en el juicio por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba fue hallada muerta en un departamento de Lomas del Mirador -colgada de una soga de una ventana- y hay una investigación para saber si se trató de un suicidio, si existió instigación o fue un crimen.

Testigo clave Ariana Yael González, la mujer que apareció ahorcada. Primer Plano online Ariana Yael González fue considerada testigo vital de la causa debido a que vivía en la casa donde asesinaron al empresario y, además, porque fue pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados que fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado culpable por un jurado popular.

La mujer, de 36 años, fue encontrada muerta horas atrás en su domicilio de la calle Brandsen al 3500, Lomas del Mirador. Por el momento, según comunicaron a Noticias Argentinas, los elementos recabados indicarían que se trató de suicidio.

Durante el juicio, González aseguró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora que Pilepich era el dueño del terreno donde se asesinó al empresario, así como también que era “un manipulador, narcisista y un enfermo”.

El 6 de julio pasado, los doce miembros del jurado fallaron por unanimidad con la pena de prisión perpetua contra los tres implicados -Pilepich, Matías Vargas y Nahuel Gil- en el salvaje crimen perpetrado hace más de tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







