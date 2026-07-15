Mar del Plata: mega operativo con nueve allanamientos para desarmar banda que comete entraderas

En un gran despliegue policial en distintos barrios de Mar del Plata se realizaron nueve allanamientos en diferentes domicilios, en los que dos hombres fueron detenidos , mientras que un tercer hombre fue aprehendido durante los procedimientos y luego recuperó la libertad por disposición judicial.

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De acuerdo con la investigación, la organización está vinculada con cinco entraderas ocurridas en distintos barrios de la ciudad . En todos los casos, los delincuentes irrumpían de madrugada en las viviendas, sorprendían a las víctimas mientras dormían y se llevaban dinero, celulares, joyas y otros objetos de valor.

El avance de la pesquisa incluyó el análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad, cruces de antenas de telefonía y diversas tareas de inteligencia, que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la banda y solicitar las órdenes de allanamiento y detención.

El mega operativo estuvo a cargo del personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, que trabajó bajo las órdenes del fiscal Mariano Moyano y de la Justicia de Garantías.

Los delincuentes

De acuerdo a información publicada por La Capital, los procedimientos están vinculados a pesquisas iniciadas por asaltos ocurridos el 22 de mayo, el 10 de junio y este martes, 14 de julio.

El mismo portal indicó que los detenidos son Cristian Boni (42), con amplios antecedentes y condenas previas, y Teo Palena (20) - luego recuperó la libertad - que se suman a los ya apresados con anterioridad Ignacio Magallanes (27), Silvano Escott (43) y Alejandro Demetrio (30), este último detenido en la jornada del martes.

Permanecen prófugos Brian Peluffo y Eliseo Ibarguengoitía, acusados por Moyano se integrar esta heterogénea organización.

Nueve allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad



Dos sospechosos de haber cometido “entraderas” y robos en las últimas semanas fueron detenidos en un amplio operativo que incluyó la utilización de un helicóptero. pic.twitter.com/vmLEfCEF6B — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) July 15, 2026

Elementos incautados

En los procedimientos, para los cuales inclusive se utilizó un helicóptero que llamó la atención de los vecinos de la zona noroeste de Mar del Plata, los policías secuestraron dos vehículos marca Volkswagen Gol y Fiat Cronos, elementos importantes para el desarrollo de los diversos expedientes: doce teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, mochila, billeteras, una pulsera, anillos, tres valijas, utensilios varios, un secador de pelo, un corta pernos hidráulico, un par de zapatillas, un buzo, una campera, documentación, dos pen drives, una tarjeta de cambio de divisas y dos chapas patentes.

Fuente: Agencia DIB