miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 16:30

Mar del Plata: mega operativo con nueve allanamientos para desarmar banda que comete entraderas

El mega operativo, a cargo del personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, se realizó un gran despliegue y hasta se utilizó un helicóptero.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
banda entraderas
mdq2
mdq3

En un gran despliegue policial en distintos barrios de Mar del Plata se realizaron nueve allanamientos en diferentes domicilios, en los que dos hombres fueron detenidos, mientras que un tercer hombre fue aprehendido durante los procedimientos y luego recuperó la libertad por disposición judicial.

Más noticias
Uno de los últimos accidentes mortales en la Ruta 88.

Juntan firmas para pedir que la Ruta 88 se convierta en Autovía
Ana Peralta Rondanina, la promesa del vóley oriunda de Necochea, pelea por su vida. 

Cadena de oración por Anita, la adolescente necochense que lucha por su vida

De acuerdo con la investigación, la organización está vinculada con cinco entraderas ocurridas en distintos barrios de la ciudad. En todos los casos, los delincuentes irrumpían de madrugada en las viviendas, sorprendían a las víctimas mientras dormían y se llevaban dinero, celulares, joyas y otros objetos de valor.

El avance de la pesquisa incluyó el análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad, cruces de antenas de telefonía y diversas tareas de inteligencia, que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la banda y solicitar las órdenes de allanamiento y detención.

El mega operativo estuvo a cargo del personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, que trabajó bajo las órdenes del fiscal Mariano Moyano y de la Justicia de Garantías.

Los delincuentes

De acuerdo a información publicada por La Capital, los procedimientos están vinculados a pesquisas iniciadas por asaltos ocurridos el 22 de mayo, el 10 de junio y este martes, 14 de julio.

El mismo portal indicó que los detenidos son Cristian Boni (42), con amplios antecedentes y condenas previas, y Teo Palena (20) - luego recuperó la libertad - que se suman a los ya apresados con anterioridad Ignacio Magallanes (27), Silvano Escott (43) y Alejandro Demetrio (30), este último detenido en la jornada del martes.

Permanecen prófugos Brian Peluffo y Eliseo Ibarguengoitía, acusados por Moyano se integrar esta heterogénea organización.

Elementos incautados

En los procedimientos, para los cuales inclusive se utilizó un helicóptero que llamó la atención de los vecinos de la zona noroeste de Mar del Plata, los policías secuestraron dos vehículos marca Volkswagen Gol y Fiat Cronos, elementos importantes para el desarrollo de los diversos expedientes: doce teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, mochila, billeteras, una pulsera, anillos, tres valijas, utensilios varios, un secador de pelo, un corta pernos hidráulico, un par de zapatillas, un buzo, una campera, documentación, dos pen drives, una tarjeta de cambio de divisas y dos chapas patentes.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Juntan firmas para pedir que la Ruta 88 se convierta en Autovía

Cadena de oración por Anita, la adolescente necochense que lucha por su vida

Mar del Plata: hallaron muertos a dos jubilados y se investiga si fue por monóxido de carbono

Un remís chocó contra un camión frigorífico en la Ruta 88: murió el chofer y una deportista está grave

Despistó un micro de doble piso en la Autovía 2 a la altura de Las Armas

Aumentaron los peajes para viajar a Mar del Plata y la Costa Atlántica

Mar del Plata: detienen a dos jubilados que vendían cocaína en un kiosco

Le dieron el alta a dos víctimas del accidente del skatepark, mientras un joven sigue grave

Mar del Plata cambia el estacionamiento medido antes de las vacaciones de invierno

"La limpieza no funciona porque estás negada": apareció otra víctima de la tarotista marplatense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la exploración offshore.

El Gobierno lanza licitación para explorar hidrocarburos frente a la costa provincial

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 16 al 22 de julio de 2026

Semana del 16 al 22 de julio de 2026