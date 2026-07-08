miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 11:48

Identificaron a la mujer fallecida en el accidente de la Ruta 88 en un choque frontal

La víctima era oriunda de Mar del Plata. Investigan la razón por la que invadió el carril opuesto, lo que provocó el impacto con la camioneta F-100.

Por Agencia DIB
La mujer quedó atrapada dentro de los restos del Clío.&nbsp;

La mujer quedó atrapada dentro de los restos del Clío. 

La Nueva

La Policía identificó a la mujer fallecida este martes en un grave accidente ocurrido en la Ruta 88 entre el paraje El Boquerón y el acceso a Nicanor Otamendi. Se trató de Laura Isabel Salvatori, de 54 años y oriunda de Mar del Plata.

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La mujer conducía el Renault Clío que colisionó de manera frontal contra una camioneta Ford F-100 que llevaba un caballo en un tráiler. La pick-up era manejada por Héctor Osmar Gómez (52), de Quequén, quien permanece internado en el Hospital Español de Mar del Plata y sin riesgo de vida.

Mediodía de caos

El choque frontal se registró sobre la cinta asfáltica alrededor de las 11 del martes, cuando el Renault Clío conducido por Salvatori se habría desviado de su carril.

Esas circunstancias están siendo investigadas por el fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos, del Departamento Judicial de Mar del Plata por razones de jurisdicción.

Los peritos de Policía Científica que trabajaron en el lugar identificaron señales de una invasión repentina del carril por parte del Clío, maniobra que podría haberse atribuido a una descompensación de la mujer.

Asimismo, se buscó algún teléfono celular dentro del automóvil de la víctima para saber si pudo haberse tratado de una distracción.

En ese sentido, se aguardan los resultados de las diligencias de Policía Científica.

Fuente: Agencia DIB

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