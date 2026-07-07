martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 17:10

Murió una mujer en un choque en la Ruta 88 tras colisionar contra una camioneta que llevaba animales

El conductor de la F100, de 50 años, salió ileso y lúcido, y fue trasladado a un centro de salud para ser evaluado.

Por Agencia DIB
Operativo de tránsito tras el choque en la ruta 88.&nbsp;

Operativo de tránsito tras el choque en la ruta 88. 

La víctima fatal quedó incrustada en el Renault Clío.&nbsp;

La víctima fatal quedó incrustada en el Renault Clío. 

Un grave evento vial se registró este martes sobre la Ruta 88, a la altura de El Boquerón, kilómetro 17, donde un coche y una camioneta que remolcaba un tráiler con un caballo protagonizaron un violento choque frontal en el que murió una mujer de 50 años.

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De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales al portal local 0223, en el hecho estuvieron involucrados un coche Renault Clio y una camioneta Ford F100 que chocaron de frente.

Luego de un llamado de urgencia al 107, una dotación de bomberos de Batán y una ambulancia del SAME asistieron al lugar del choque. Allí encontraron a la mujer atrapada en el vehículo por lo que debieron trabajar para extraer el cuerpo.

Luego de constatar el fallecimiento de la mujer, confirmaron que el conductor de la F100, un hombre de 50 años que transportaba animales, se encontraba lúcido y fue trasladado por personal médico para ser revisado.

La víctima fatal quedó incrustada en el Renault Clío.

La víctima fatal quedó incrustada en el Renault Clío.

Las circunstancias que desencadenaron el accidente todavía no fueron establecidas. Entre las versiones recogidas en el lugar surgió la posibilidad de que la conductora del vehículo hubiera sufrido una descompensación antes del impacto, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas que deberán analizar los investigadores.

El tránsito presentó demoras debido al operativo desplegado sobre la ruta por parte de los miembros del Destacamento Vial La Ballenera, mientras las autoridades encabezadas por el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, realizan las primeras pericias para determinar cómo se produjo la colisión.

Fuente: Agencia DIB

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