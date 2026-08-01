sábado 01 de agosto de 2026
1 de agosto de 2026 - 17:19

Caputo lleva el plan económico al G20 y espera un nuevo gesto de Scott Bessent

El ministro de Economía estará en la cumbre con sus pares y los presidentes de los bancos centrales de las principales potencias del planeta. Se cruzará con el secretario de Tesoro de EE.UU y podría hacer una reunión.

Por Agencia DIB
Scott Bessent y Luis Caputo durante la visita del funcionario norteamericano a Argentina.&nbsp;

Scott Bessent y Luis Caputo durante la visita del funcionario norteamericano a Argentina. 

El ministro de Economía, Luis Caputo viajará a fines de agosto a Asheville, Carolina del Norte, para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Santiago Bausili acompañará al titular del Palacio de Hacienda junto con otros funcionarios del equipo económico.

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La delegación argentina buscará sumar respaldo internacional para el programa de Javier Milei ante autoridades, organismos multilaterales e inversores. La cumbre también abrirá una nueva oportunidad para profundizar la relación económica entre Buenos Aires y Washington.

Caputo y Bausili ya defendieron el rumbo oficial durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizadas en abril. Ambos funcionarios presentaron ante inversores el esquema fiscal y monetario de la administración libertaria. El equipo económico también anticipó entonces una nueva etapa de reformas para bajar impuestos, desregular la economía y mejorar la competitividad.

Scott Bessent encabezará el encuentro por la presidencia estadounidense del G20, por lo que la Casa Rosada mantiene expectativas sobre una posible reunión entre el secretario del Tesoro y Caputo.

El Gobierno considera que el orden fiscal, la desaceleración de la inflación y las reformas recientes mejoraron la posición argentina ante los mercados internacionales. La delegación llevará esos argumentos a Estados Unidos para sostener el respaldo externo al plan económico. Caputo también intentará mantener abiertos los canales políticos con el Tesoro norteamericano y Bausili funcionará como la conexión entre la Argentina y otros países invitados.

En el marco internacional, el foco del debate está puesto en la volatilidad de los precios de la energía, el conflicto en Medio Oriente y la evolución de las tasas de interés de los principales bancos centrales. Las tensiones comerciales promovidas por la administración de Donald Trump completarán la agenda sobre inflación, estabilidad financiera, mercados y coordinación macroeconómica.

La Argentina continúa con la implementación del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos en febrero. La Casa Rosada espera avanzar durante los próximos meses con los pasos regulatorios que todavía faltan antes del tratamiento parlamentario. El viaje de Caputo ocurrirá en medio de ese proceso y permitirá revisar el estado de las negociaciones.

Kristalina Georgieva visitó la Argentina pocas semanas antes de la cumbre prevista en Carolina del Norte. La directora gerente del FMI respaldó el programa económico durante sus reuniones con Javier Milei y los integrantes del equipo económico. El Ejecutivo considera que ese apoyo fortaleció la posición del país frente a las próximas citas internacionales, y que Caputo llegará al G20 con un visto bueno ante el Tesoro.

Fuente: Agencia DIB.

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