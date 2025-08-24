Fuego en la madrugada: atacaron una agencia de autos en Ensenada

Las llamas devoraron una agencia de autos ubicada en la esquina de 122 y 47 en Ensenada

La calma de la madrugada del sábado en El Dique, Ensenada, se rompió cerca de las 0:30, cuando las llamas comenzaron a devorar una agencia de autos ubicada en la esquina de 122 y 47 . El incendio, intencional según las primeras pericias, generó pérdidas millonarias en el local y dejó varios vehículos arruinados.

El aviso llegó a través de la Comisaría Tercera y en minutos se desplegaron móviles del Comando de Patrullas junto a los Bomberos Voluntarios de Ensenada , que trabajaron con cuatro dotaciones para apagar el fuego. “Logramos controlarlo por completo”, contó el Oficial Superior Inspector Luis Pérez, a cargo del operativo.

El Centro de Monitoreo Municipal aportó imágenes decisivas : una camioneta Renault Oroch blanca se detuvo frente a la agencia. Dos hombres bajaron, entraron al local y, poco después, empezaron las llamas .

El vehículo fue ubicado más tarde en 122 y 43. Adentro viajaban cuatro personas: Cristian Daniel Canteros (30), Alejandro Daniel Novosad (36), Leandro Xavier Ferrarazo (36) y Gisela Canteros (33). En el interior había camperas, gorras y un pasamontañas que coincidían con lo que se veía en las cámaras.

Al revisar antecedentes, surgió que Novosad tenía un pedido vigente de comparendo compulsivo en una causa por “robo calificado en grado de tentativa”, con intervención del Tribunal en lo Criminal N° 4 de La Plata.

Los cuatro fueron trasladados a la Comisaría Tercera y quedaron a disposición de la UFI N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci. La víctima del ataque fue identificada como Alejandro Javier Rodríguez, de 49 años, dueño de la agencia.

El fuego dejó en ruinas gran parte del lugar y la investigación sigue bajo la carátula de “incendio y otros estragos”.