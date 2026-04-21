Financiamiento Universitario: marchas y una semana de paro mientras el Gobierno impulsa una nueva ley

Mientras presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que le obliga a transferirle $2.5 billones a las facultades y avanza con un nuevo proyecto de financiamiento , la comunidad universitaria se prepara para días de movilización y un paro de una semana que impactará en el dictado de clases.

El conflicto entra en una semana clave en la que gremios, rectorados y estudiantes anunciarán la fecha de una nueva marcha federal , que promete ser tan multitudinaria como las anteriores. Aunque en La Plata, este jueves será el turno de otra marcha de antorchas desde las 17, con concentración en el edificio de Presidencia de la universidad y una movilización que finalizará con un cierre musical en la Escuela Anexa.

Además, desde el sector educativo toman como una provocación que se venciera el plazo puesto por la Justicia para que el Gobierno de Javier Milei pague lo que debe a las más de sesenta universidades públicas del país en concepto de salarios y becas, pero el Presidente se negó a liberar las partidas y ordenó a la Procuración del Tesoro que vaya en queja ante la Corte Suprema.

En este contexto, las autoridades parlamentarias del oficialismo aseguraron que La Libertad Avanza buscará reabrir la discusión sobre financiamiento universitario en el Congreso. Y para ello en Diputados reflotará un proyecto que la gestión libertaria había mandado a la Cámara Baja en febrero. Si bien lo habían incluido en el temario de extraordinarias nunca se trató.

Paro y días sin clase

Los gremios universitarios tienen todo listo para realizar una semana de paro que comenzará el lunes 27 de abril y que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades del país sino que también en colegios secundarios que dependen de las altas casas de estudios. Esta protesta será la tercera de varios días.

“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica.

La protesta del lunes 27 de abril al sábado 2 de mayo afectará a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

Pero también esta semana se registrará una medida de fuerza impulsada por el sector no docente nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). En este caso, será jueves. Esta iniciativa impactará no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.

Fuente: Agencia DIB