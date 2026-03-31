Fin de temporada: 120 guardavidas cubrirán 90 bajadas en La Costa hasta el 15 de abril

La Costa tendrá guardavidas hasta el 15 de abril. El Mensajero de la Costa

Este miércoles 1° de abril comienza la última etapa del Operativo de Seguridad en Playa 2025/2026 en el Partido de La Costa. El dispositivo, que se puso en marcha el 15 de noviembre, se extenderá hasta el 15 de abril con la presencia de guardavidas en las principales bajadas.

Más de 120 guardavidas estarán distribuidos en 90 puestos, en el horario de 11 a 17 horas, garantizando la seguridad de los bañistas. La Municipalidad de La Costa destacó que el operativo cumple con tareas de prevención y cuidado en todo el litoral, informó El Mensajero de la Costa.

Playas con cobertura del 1° al 15 de abril San Clemente: Av. VII Playa Norte, Calle 50, Calle 5, Calle 2 Sur, Av. Segunda, Calle 69 y Calle 73.

Las Toninas: Calles 8, 12, 14, 18, 26, 32, 36, 40, 44, 48, 50 y 54.

Santa Teresita: Camping Estancia, Calles 28, 30, 33, 35, 39, 44, 47 y 50. Mar del Tuyú: Calles 54, 58, 63, 68, 72, Muelle, Calles 79, 82, 86, 90 y 94. Costa del Este: Av. 1, Av. 2, Balneario Zhen, Av. 5 y Av. 6. Aguas Verdes: Balneario Open Playa y Chiriguano. Lucila del Mar: Villa Los Niños, Santa Fe, Misiones, Rebagliatti, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Río Negro. Costa Azul: Duhau, Alberdi y Urquiza. San Bernardo: Obligado, Frías, Hernández, Hernandarias, Av. San Bernardo, Santa María de Oro, Falkner, Strobel, Mensajerías y Machado. Mar de Ajó: San Luis, Córdoba, Moreno, Corrientes, Sarmiento, Buenos Aires, Avellaneda, Ramos Mejía, Rial, Prefectura, Azopardo, Blanco Encalada, Sacconi, La Argentina, López Calvetti, Brown, Colón y Gaito. Nueva Atlantis: Drago, Echeverría, Roldán y Halbach. Código de banderas: una guía para bañistas Celeste: mar bueno. Roja con negro: mar peligroso. Amarilla con negro: mar dudoso. Roja: prohibido bañarse. Blanca: niño o niña perdido/a. Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica. Fuente: Agencia DIB

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