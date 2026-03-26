jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 16:16

Pinamar: los guardavidas municipales brindan servicio hasta el 5 de abril

El servicio de seguridad en playa del plantel municipal se extenderá hasta Semana Santa mientras que los balnearios privados sólo cuentan con guardavidas hasta el 31 de Marzo.

Por Agencia DIB
Pinamar contará con guardavidas hasta Semana Santa, inclusive.

Pinamar contará con guardavidas hasta Semana Santa, inclusive.

El Mensajero de la Costa

Ante el gran caudal turístico que seguramente llegará a la costa durante el feriado de la Semana Santa, las autoridades de la comuna de Pinamar confirmaron que hasta el 5 de abril habrá servicio de guardavidas municipales en todos los puestos.

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Esteban Maggi, Jefe de Seguridad en Playas, explicó a El Mensajero de la Costa que “el plantel municipal durante el fin de semana largo va a trabajar de 10.30 a 18.30. En los balnearios, el servicio es de 10 a 19. Con las camionetas y las embarcaciones de apoyo, vamos a esperar a la gente que nos viene a visitar. El Municipio garantiza 150 días por año”.

Para tranquilidad de los turistas

Maggi agregó que el servicio está acotado, no abarca a todo el territorio. “Hoy tenemos puestos de salvamento desde Villa de Mar, en el norte, hasta el balneario Divisadero en Cariló. Después están las embarcaciones y vehículos que hacen recorridas periódicas por el resto del lugar, y dan un segundo escalón de salvamento a los puestos”. Terminada la temporada, habrá una dotación mínima para el cuidado de las playas durante el invierno.

En lo que se refiere a los balnearios privados, todos deben contar con el servicio de guardavidas hasta el último día. “Aunque cierren los patios de carpa -señaló Maggi-, por pliego de bases y condiciones, desde el 1º de diciembre al 31 de marzo, tienen que contar con servicio de guardavidas”.

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