Pinamar: los guardavidas municipales brindan servicio hasta el 5 de abril

Pinamar contará con guardavidas hasta Semana Santa, inclusive. El Mensajero de la Costa

Ante el gran caudal turístico que seguramente llegará a la costa durante el feriado de la Semana Santa, las autoridades de la comuna de Pinamar confirmaron que hasta el 5 de abril habrá servicio de guardavidas municipales en todos los puestos.

Esteban Maggi, Jefe de Seguridad en Playas, explicó a El Mensajero de la Costa que “el plantel municipal durante el fin de semana largo va a trabajar de 10.30 a 18.30. En los balnearios, el servicio es de 10 a 19. Con las camionetas y las embarcaciones de apoyo, vamos a esperar a la gente que nos viene a visitar. El Municipio garantiza 150 días por año”.

Para tranquilidad de los turistas Maggi agregó que el servicio está acotado, no abarca a todo el territorio. “Hoy tenemos puestos de salvamento desde Villa de Mar, en el norte, hasta el balneario Divisadero en Cariló. Después están las embarcaciones y vehículos que hacen recorridas periódicas por el resto del lugar, y dan un segundo escalón de salvamento a los puestos”. Terminada la temporada, habrá una dotación mínima para el cuidado de las playas durante el invierno.

En lo que se refiere a los balnearios privados, todos deben contar con el servicio de guardavidas hasta el último día. “Aunque cierren los patios de carpa -señaló Maggi-, por pliego de bases y condiciones, desde el 1º de diciembre al 31 de marzo, tienen que contar con servicio de guardavidas”.

Fuente Agencia DIB

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