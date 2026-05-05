martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 12:05

Fentanilo contaminado: un diputado bonaerense propone una pensión vitalicia para las víctimas

El legislador bonaerense Christian Castillo (FIT-U) presentó un proyecto para otorgar una pensión mensual a afectados y familiares de las víctimas. El fentanilo contaminado ya provocó 111 muertes comprobadas

Por Agencia DIB
Los familiares de las víctimas apuntan al empresario Ariel García Furfaro, responsable del laboratorio del que salió el fentanilo contaminado.

Los familiares de las víctimas apuntan al empresario Ariel García Furfaro, responsable del laboratorio del que salió el fentanilo contaminado.

El diputado bonaerense Christian Castillo.

El diputado bonaerense Christian Castillo.

El fentanilo contaminado del Lote 31202.

El fentanilo contaminado del Lote 31202.

A un año de conocidas las primeras muertes provocadas por fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata, un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone crear una pensión graciable, vitalicia y mensual para afectados y familiares de víctimas fatales, para paliar los daños ocasionados.

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La iniciativa, presentada este martes por el diputado Christian Castillo (FIT-U) en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, es acompañada por familiares de las víctimas.

El proyecto en detalle

el diputado Crhistian Castillo
El diputado bonaerense Christian Castillo.

El diputado bonaerense Christian Castillo.

La iniciativa establece una compensación económica destinada “a quienes hayan sufrido daños graves, secuelas permanentes o un deterioro significativo en su salud tras recibir medicamentos elaborados con citrato de fentanilo adulterado o no apto para uso humano”. Asimismo, propone subsidios para los familiares de las personas fallecidas, estableciendo “un orden de prioridad que incluye al cónyuge o conviviente, hijos menores de edad, hijos con discapacidad o incapacidad laboral y, en ausencia de ellos, a los padres que acrediten dependencia económica”.

La pensión sería móvil y equivalente al salario de bolsillo de una categoría inicial de la administración pública provincial.

El fentanilo que ya causó 111 muertes

fentanilo-contaminado
El fentanilo contaminado del Lote 31202.

El fentanilo contaminado del Lote 31202.

En abril de 2025, los médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron un brote inusual de neumonías bilaterales y fallas respiratorias graves en pacientes que estaban en terapia intensiva. Lo extraño era que los pacientes no habían tenido contacto entre sí, pero todos presentaban la misma infección bacteriana.

Después de 15 días de investigación microbiológica, se descubrió el factor común: todos los afectados habían recibido fentanilo (un analgésico y sedante muy potente) para sus tratamientos. Al analizar las ampollas del lote 31202, se encontró que el medicamento estaba contaminado con bacterias debido a fallas en los controles de esterilidad durante su fabricación.

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) emitió una alerta máxima y ordenó retirar del mercado el lote 31202 (y luego el 31244) elaborado por el laboratorio HLB Pharma.

En manos de la justicia

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak encabezó la revisión de más de casi 200 historias clínicas de pacientes internados en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Eso derivó en que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 platense resolvió concentrar la investigación en aquellos casos donde se acreditó la compatibilidad clínica, el suministro de fentanilo de HLB Pharma y la presencia de bacterias mediante estudios específicos.

La investigación avanza sobre dos ejes: la responsabilidad empresarial (se detuvo e indagó a directivos y responsables técnicos del laboratorio HLB Pharma, cuya cabeza es Ariel García Furfaro, por "envenenamiento de sustancias medicinales agravado por muerte") y la corrupción y el control (se investiga si hubo omisión de controles por parte de los organismos reguladores o maniobras para aprobar lotes que no cumplían con las normas de bioseguridad).

A principio de año, la Justicia Federal confirmó que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 111, luego de analizar 159 casos clínicos, de los cuales 48 personas lograron sobrevivir.

Fuente: Agencia DIB

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